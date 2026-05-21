Độ hot của iPhone Ultra sa sút vì điều này

Apple có những kế hoạch lớn cho chiếc iPhone Ultra màn hình gập sắp ra mắt, đó là lý do tại sao công ty mất quá nhiều thời gian để phát triển chúng. Tuy nhiên, do vô số vấn đề đang diễn ra ảnh hưởng đến màn hình gập, sự hào hứng của một bộ phận khách hàng đang bị ảnh hưởng.

Điều này rất dễ hiểu khi nhớ đến những sai lầm của Apple trong hai năm qua.

Apple đang phải đối mặt với vô vàn vấn đề

Apple đã phải từ bỏ giấc mơ ra mắt một chiếc điện thoại cao cấp màn hình gập không có nếp gấp. Công ty đã chờ đợi nhiều năm để điều này trở thành hiện thực và vẫn phải chấp nhận một nếp gấp khá rõ ràng.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo các báo cáo gần đây, "Nhà Táo" đang một lần nữa cân nhắc việc trì hoãn sản xuất iPhone Ultra. Tuy nhiên, mọi thứ đã đi quá xa, hãng không thể trì hoãn thêm một hoặc hai năm nữa.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất, nhiều người được hỏi sự háo hức dành cho iPhone Ultra có đang giảm dần hay không. Kết quả cho thấy với phần lớn khách hàng, Apple đang gây thất vọng lớn.

Hơn 56% số người được hỏi cho biết sự háo hức dành cho iPhone Ultra chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Tuy nhiên, khoảng 24% số người tham gia khảo sát cảm thấy rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc điện thoại màn hình gập tuyệt vời, việc trì hoãn thêm nữa không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Hơn 11% số người tham gia khảo sát đồng tình với việc nếu Apple đã phải từ bỏ tham vọng về màn hình không nếp gấp và giờ đây bản lề mới cũng gặp vấn đề, liệu chúng ta có chắc chắn rằng điện thoại có thể ra mắt đúng thời hạn? Những vấn đề nào khác đang chờ đợi iPhone Ultra?

Cuối cùng, gần 9% người tham gia cho biết những báo cáo này khiến họ hơi lo lắng.

Hai năm thỏa hiệp

Theo các báo cáo, năm nay và năm tới là những năm thỏa hiệp đối với Apple.

iPhone 18 Pro có thể sẽ không có vùng Dynamic Island nhỏ hơn và Face ID dưới màn hình như kế hoạch ban đầu. Thêm vào đó, iPhone Ultra màn hình gập không phải là sản phẩm đầu tay hoàn hảo mà Apple đã kỳ vọng.

Năm sau, iPhone 20 Pro cũng sẽ không hoàn hảo, Apple sẽ phải nhanh chóng tung ra thị trường và hy vọng vào một sản phẩm kế nhiệm tốt hơn, phù hợp hơn với tầm nhìn ban đầu của hãng. Tóm lại, kế hoạch ba năm đầy tham vọng của Apple dành cho iPhone đã sụp đổ.

Phần mềm và phần cứng của Apple đã gặp phải một vài vấn đề kể từ giữa năm 2024, khi hãng lần đầu tiên công bố Apple Intelligence và sau đó hoàn toàn không kịp hoàn thiện đúng thời hạn. Vấn đề bị chê trách nhiều nhất là việc triển khai iPadOS 18 khiến các mẫu iPad M4 bị lỗi phần mềm.

iPhone Ultra sẽ không hoàn hảo nhưng có lẽ vẫn sẽ là một sản phẩm cạnh tranh khá tốt. Theo các chuyên gia, người dùng vẫn không nên mua iPhone màn hình gập. Hãy chờ cho sản phẩm này hoàn thiện hơn về thiết kế trước khi bỏ ra nhiều tiền như vậy.