Top smartphone màn hình lớn đáng sắm nhất năm nay

Smartphone màn hình lớn tiếp tục là lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên nhờ màn hình rộng, pin dung lượng cao và hiệu năng mạnh. Năm 2026, thị trường xuất hiện nhiều mẫu flagship đáng chú ý từ Samsung, Apple, Google tới Motorola, trong đó mỗi sản phẩm lại phù hợp với những nhu cầu khác nhau như chơi game, chụp ảnh hay làm việc đa nhiệm.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 30,49 triệu đồng

Samsung Galaxy S26 Ultra được xem là mẫu điện thoại màn hình lớn nổi bật nhất của Samsung trong năm 2026. Máy sở hữu màn hình kích thước lớn với chất lượng hiển thị rực rỡ, đồng thời có thiết kế mỏng hơn cả thế hệ trước lẫn iPhone 17 Pro Max.

Samsung cũng đưa nhiều tính năng mới lên dòng Ultra như Privacy Display giúp hạn chế người xung quanh nhìn trộm màn hình. Thiết bị còn tích hợp các công cụ AI như Now Brief, Now Nudge và Gemini Automated App Actions hỗ trợ thao tác tự động trên ứng dụng.

Hiệu năng là điểm mạnh của thiết bị nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới. Hệ thống camera của Galaxy S26 Ultra gồm cảm biến chính 200MP khẩu độ lớn hơn, camera zoom quang 3x và 5x cùng khả năng zoom số tối đa 100x. Samsung cũng bổ sung tính năng chống rung Horizon Lock giúp video ổn định hơn khi quay.

2. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 36,89 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max là mẫu iPhone màn hình lớn cao cấp nhất hiện nay của Apple. Máy được thay đổi đáng kể về thiết kế với khung nhôm kết hợp kính thay cho titanium và cụm camera lớn chiếm gần toàn bộ phần trên mặt lưng.

Trên mẫu flagship này, Apple cũng nâng cấp hiệu năng và pin nhờ chip A19 Pro cùng viên pin dung lượng lớn hơn. Tốc độ sạc của điện thoại cũng được cải thiện so với thế hệ trước.

Camera tiếp tục là điểm nhấn trên dòng Pro Max với ống kính tele 48MP zoom quang 4x mới. Camera selfie cũng được nâng cấp với tính năng Center Stage giúp căn chỉnh khung hình tốt hơn khi gọi video hoặc chụp ảnh. So với các đời Pro Max trước, máy lớn và nặng hơn đôi chút. Ngoài ra, thiết bị vẫn bị đánh giá chậm hơn "đối thủ" ở các tính năng AI.

3. OnePlus 15

Giá bán từ: 15,39 triệu đồng

So với nhiều flagship Samsung hay Google, OnePlus 15 có giá thấp hơn nhiều nhưng vẫn sở hữu cấu hình rất mạnh. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đạt điểm hiệu năng cao trong nhiều bài kiểm tra benchmark.

Điểm nổi bật nhất của máy nằm ở pin dung lượng tới 7.300mAh. Trong các bài thử nghiệm, OnePlus 15 trở thành smartphone đầu tiên vượt mốc 24 giờ sử dụng liên tục. Đây là lợi thế lớn với người dùng thường xuyên chơi game, xem video hoặc di chuyển cả ngày.

Màn hình và camera của máy được đánh giá tốt dù độ sáng và khả năng chụp ảnh chưa thực sự vượt trội như các flagship đắt tiền hơn.

4. Google Pixel 10 Pro XL

Giá bán từ: 31,65 triệu đồng

Dù phần cứng camera không thay đổi nhiều, thuật toán xử lý ảnh của Google vẫn giúp Pixel cạnh tranh tốt với điện thoại của Apple và Samsung. Máy bổ sung chế độ zoom Pro Res Zoom 100x dành cho các tình huống chụp xa.

Một điểm đáng chú ý là tính năng Camera Coach – công cụ AI hướng dẫn người dùng điều chỉnh góc chụp và bố cục để có bức ảnh đẹp hơn.

Pixel 10 Pro XL cũng sở hữu màn hình rất sáng và được tích hợp thêm nhiều tính năng Gemini AI phục vụ công việc và sáng tạo nội dung.

Tuy nhiên, chip Tensor G5 vẫn bị đánh giá yếu hơn các đối thủ Snapdragon ở hiệu năng thuần túy. Một số tính năng AI được Google giới thiệu cũng chưa xuất hiện đầy đủ trên thiết bị.

5. Motorola Razr Fold

Giá bán từ: 39,49 triệu đồng

Motorola Razr Fold là mẫu điện thoại màn hình gập nổi bật nhờ màn hình chính kích thước tới 8,1 inch.

Thiết bị mang lại trải nghiệm gần với laptop mini khi hỗ trợ làm việc đa nhiệm trên màn hình lớn. Máy có thể chạy cùng lúc tới bốn ứng dụng với độ phản hồi nhanh và ổn định.

Trong bài kiểm tra pin, Razr Fold đạt thời lượng 14 giờ 44 phút và vẫn còn hơn 35% pin sau một ngày sử dụng thực tế.

Điểm mạnh lớn nhất của thiết bị là khả năng thay thế cả smartphone và tablet trong một thân máy nhỏ gọn. Sản phẩm này phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc di động hoặc xem nội dung giải trí trên màn hình lớn.

Dù vậy, máy vẫn tồn tại một số hạn chế như chuyển đổi giữa màn hình ngoài và màn hình trong đôi lúc chưa ổn định. Các tính năng AI của Motorola cũng chưa phong phú như Samsung hay Google.