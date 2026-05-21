Đây là thứ khiến nhiều người nhớ lại thời iPhone bị chê tụt hậu

Dự kiến vào tháng tới, công ty sẽ công bố ứng dụng Siri mới dành cho iPhone, cùng với sự xuất hiện của nền tảng iOS 27. Nhưng theo báo cáo, Siri vẫn sẽ chỉ ở giai đoạn Beta. Chuyên gia Mark Gurman của Apple cho rằng, Apple Intelligence đang tụt hậu so với các đối thủ từ 2 đến 3 năm. Ngay cả khi Apple bắt kịp, các dịch vụ AI cạnh tranh như Gemini sẽ tiếp tục cải tiến càng khiến Apple luôn bị bỏ lại phía sau.

Bước ngoặt giúp Apple vươn lên từ mức trung bình lên mức khá tốt sắp đến với Siri.

Sự chậm trễ này gợi nhớ đến thời kỳ trước đây khi iPhone và MacBook chủ yếu được coi là sản phẩm thời trang hơn là công nghệ thực tiễn. Nhiều khách hàng vẫn tin rằng Apple chưa bao giờ có những ý tưởng độc đáo và sản phẩm của họ thường yếu kém về hiệu năng. Ví dụ, iPhone trước đây có pin nhỏ và dung lượng RAM thấp, trong khi MacBook lại có hiệu suất không ấn tượng, mặc dù thiết kế đẹp.

Apple từng biện minh cho việc này bằng cách khẳng định rằng sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm giúp sản phẩm của họ hoạt động hiệu quả tương đương các đối thủ có thông số kỹ thuật cao hơn. Tuy nhiên, khi MacBook vẫn sử dụng chip Intel, đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù iPhone đã cải thiện nhiều so với các mẫu máy tính xách tay của Apple trước đây, nhưng vẫn tụt hậu so với các đối thủ Android.

Cả MacBook và iPhone hiện nay đều khá mạnh mẽ.

Apple không thể cứ sống mãi với quá khứ

Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sự ra mắt của dòng chip M đã biến MacBook thành một trong những chiếc máy tính xách tay tốt nhất trên thị trường. Đặc biệt, MacBook Neo mới ra mắt đang đe dọa thị trường máy tính xách tay Windows và bán rất chạy. iPhone cũng đã bắt kịp với các thế hệ trước, với hiệu năng, camera, thời lượng pin và giá cả cạnh tranh với các sản phẩm của Samsung và Google.

Câu hỏi đặt ra là liệu Apple Intelligence có ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay, và Apple có mãi mãi tụt hậu so với các đối thủ? Nhìn chung, Siri đang trong quá trình chuyển mình, và câu chuyện về Apple Intelligence khiến nhiều người nhớ đến những ngày đầu của Apple. Trong nhiều năm qua, Siri luôn tụt lại phía sau so với các đối thủ, và Apple thường chỉ dựa vào những đổi mới từ các công ty khác.

Siri đã là một trợ lý ảo gây thất vọng trong nhiều năm qua.

Người dùng smartphone trung bình có thể không quan tâm đến điều này, giống như khi iPhone không có nhiều RAM như các điện thoại cao cấp khác. Tuy nhiên, với những khách hàng coi trọng AI, sẽ có nhiều lựa chọn thay thế chạy Android.

Cuối cùng, có thể sẽ đến lúc sự đổi mới trong AI bị đình trệ, và các nhà sản xuất smartphone sẽ bắt đầu giảm tốc độ phát triển. Khi đó, sản phẩm của Apple có thể sẽ bắt kịp và đạt được trạng thái cân bằng. Nhưng trong ngành công nghệ, rất có thể sẽ xuất hiện một công nghệ mới, và Apple lại phải bắt đầu một hành trình mới.