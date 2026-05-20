Thiết kế hấp dẫn nhất trên iPhone 16 Pro sắp được hồi sinh sau khi bị iPhone 17 Pro 'rũ bỏ'?

Bài đăng từ người dùng Instant Digital trên Weibo cũng tiết lộ rằng Apple vẫn đang khám phá việc sử dụng kim loại lỏng và kính cho các thiết kế iPhone cao cấp. Instant Digital là người có lịch sử khá trái chiều về các tin đồn liên quan đến Apple, tuy nhiên đây là nguồn đã chỉ ra thông tin chính xác về tính năng như Camera Control trước khi Apple công bố.

Hiện tại, Apple chưa công khai thảo luận về những thay đổi quan trọng đối với các mẫu iPhone sắp tới, và thông tin rò rỉ này không cung cấp nhiều bằng chứng cụ thể ngoài những tuyên bố về suy nghĩ nội bộ của công ty.

Lịch sử phát triển sản phẩm của Apple cho thấy công ty thường xuyên thay đổi vật liệu dựa trên các ưu tiên kỹ thuật và sản xuất. Ví dụ, nhôm đã thay thế nhựa trong phần lớn dòng máy Mac để cải thiện độ cứng và chất lượng. Sau đó, thép không gỉ trở thành vật liệu chủ đạo cho các dòng iPhone cao cấp nhờ vào cảm giác chắc chắn và bóng bẩy mà nó mang lại. Gần đây, titan đã được sử dụng trên iPhone 15 Pro để giảm trọng lượng mà không làm giảm độ bền, và Apple đã quảng bá mạnh mẽ chất liệu này trong quá trình ra mắt sản phẩm.

Tuy nhiên, Apple cũng đã từ bỏ nhiều quyết định phần cứng được quảng bá rầm rộ khi những sự đánh đổi không còn hợp lý. Các thiết kế như bàn phím Butterfly, Touch Bar và phụ kiện FineWoven đều đã được giới thiệu với sự hỗ trợ tiếp thị mạnh mẽ trước khi công ty thay đổi hướng đi. Mặc dù có nhiều ưu điểm, titan cũng gặp phải một số nhược điểm về mặt kỹ thuật, như khó gia công và chi phí sản xuất cao hơn so với nhôm.

Các phàn nàn về nhiệt độ của iPhone 15 Pro đã khiến Apple chú trọng hơn đến hiệu năng tản nhiệt trên toàn bộ dòng sản phẩm. Công ty cho biết rằng các điều kiện phần mềm và một số ứng dụng của bên thứ ba đã góp phần vào các báo cáo về hiện tượng quá nhiệt.

Hiện nay, iPhone phải đối mặt với nhu cầu tản nhiệt ngày càng tăng từ việc chơi game, chụp ảnh và xử lý video, do đó hiệu năng ổn định ngày càng phụ thuộc vào khả năng tản nhiệt hiệu quả. Đây là lý do khiến Apple quay lại sử dụng nhôm trên iPhone 17 Pro - vốn là một trong những vật liệu thực tiễn nhất trong ngành công nghiệp về quản lý nhiệt, đồng thời dễ tái chế và sản xuất ổn định hơn.

Việc quay trở lại sử dụng titan không nhất thiết có nghĩa Apple coi nhôm là một thất bại, mà có thể cho thấy công ty tin rằng họ đã giải quyết đủ các nhược điểm về nhiệt và trọng lượng của titan.

Lưu ý rằng, quyết định về vật liệu cho iPhone không chỉ dựa vào chất liệu bên ngoài mà còn phụ thuộc vào kích thước pin, hệ thống làm mát và thiết kế bên trong. Người dùng thường quan tâm đến trọng lượng nhẹ hơn, nhiệt độ mát hơn và thời lượng pin dài hơn, hơn là chất liệu kim loại cụ thể. Nếu Apple quyết định quay trở lại sử dụng titan cho iPhone 18 Pro hoặc các mẫu sau này, công ty sẽ cần giải quyết nhiều vấn đề về nhiệt độ và trọng lượng - những yếu tố đã khiến họ lựa chọn nhôm trên iPhone 17 Pro.