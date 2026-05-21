Tin đồn mới về iPhone 18 Pro đang khiến fan Apple bàn tán dữ dội

Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, dòng iPhone 17 Pro gây chú ý với việc sử dụng khung nhôm thay vì titan như các mẫu tiền nhiệm iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, sản phẩm đã gặp phải một số chỉ trích từ người dùng liên quan đến vật liệu chế tạo này.

Chuyển về lại titan với iPhone 18 Pro, Apple có thể khiến nhiều khách hàng iPhone 17 Pro cảm thấy khó chịu.

Cụ thể, việc sử dụng nhôm khiến iPhone 17 Pro dễ bị móp và trầy xước khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu và đặt câu hỏi về việc liệu Apple có thể cải thiện chất lượng sản phẩm trong tương lai hay không.

Dù không phải là công ty đầu tiên sản xuất smartphone, Apple vẫn đứng thứ ba thế giới về giá trị vốn hóa thị trường, khi đạt 4.374 tỷ USD. Điều này cho thấy công ty có đủ nguồn lực để nghiên cứu và phát triển các giải pháp tốt hơn cho sản phẩm của mình.

Theo những tin đồn gần đây, Apple có thể sẽ quay lại sử dụng titan cho iPhone 18 Pro, hoặc thậm chí thử nghiệm với kim loại lỏng, một hợp kim mạnh mẽ và chống trầy xước tốt hơn. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt khung iPhone bằng kim loại lỏng có thể gặp khó khăn do chi phí cao.

"Độ bền" của iPhone 17 Pro là điều mà nhiều người đã được kiểm chứng.

Mặc dù iPhone 17 Pro đã chứng minh sự thành công trên thị trường, nếu Apple quyết định trở lại với titan cho iPhone 18 Pro, điều đó có thể làm dấy lên những chỉ trích từ người dùng về độ bền của iPhone 17 Pro, đặc biệt khi giá bán của các mẫu iPhone 17 Pro từ 34,9 triệu đồng.

Ngoài ra, một vấn đề khác cần được xem xét là khả năng tản nhiệt của titan. Nếu Apple trang bị chip mạnh mẽ hơn cho iPhone 18 Pro, công ty cần có một hệ thống làm mát hiệu quả để tránh tình trạng quá nhiệt. Thép không gỉ có thể là một lựa chọn tốt hơn, vì nó cứng hơn nhôm và có khả năng tản nhiệt ổn định hơn.

Cuối cùng, người dùng đang chờ đợi những cải tiến từ Apple trong các sản phẩm tương lai, và dĩ nhiên không ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại cũ trông như vừa trải qua một trận chiến. Mọi thứ vẫn phải xem liệu Apple sẽ làm gì để có thể đáp ứng mong chờ của khách hàng.