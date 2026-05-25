Top smartphone Android giảm giá cực sâu cuối tháng 5

Thị trường smartphone Android tháng 5 ghi nhận nhiều mẫu máy giảm giá mạnh, trải dài từ phân khúc tầm trung tới cận cao cấp. Giờ đây, người dùng ngày càng quan tâm tới hiệu năng, camera và thời lượng pin hơn là chạy theo flagship đắt đỏ, nhiều model đang trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt.

Cùng tham khảo 5 gợi ý smartphone tầm trung đang được giảm giá nhiều nhất hiện nay.

1. Realme 15 (giảm tới 2 triệu đồng)

Giá bán từ: 9,49 triệu đồng

Realme 15 đang là một trong những mẫu Android giảm giá đáng chú ý nhất ở phân khúc tầm trung. Sau nhiều đợt điều chỉnh giá, sản phẩm hiện trở nên hấp dẫn hơn với nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng và thời lượng pin.

Máy sở hữu thiết kế trẻ trung, màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét cao - lên tới 144Hz. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tích hợp cho điện thoại cấu hình đủ sức đáp ứng nhu cầu chơi game phổ biến hiện nay. Điểm mạnh của realme 15 nằm ở viên pin dung lượng lớn - 7000 mAh kết hợp sạc nhanh 80W, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại liên tục trong ngày.

2. Galaxy S25 Edge 5G (giảm tới 11,4 triệu đồng)

Giá bán từ: 24,59 triệu đồng

Samsung Galaxy S25 Edge 5G từng được xem là mẫu flagship có thiết kế khác biệt nhất của Samsung khi ra mắt với thân máy siêu mỏng và ngoại hình hướng mạnh tới tính thời trang.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu mở bán, giá Galaxy S25 Edge 5G đang giảm nhanh hơn dự kiến. Điều này giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng muốn trải nghiệm flagship cao cấp nhưng không muốn chi mức giá quá cao như dòng Ultra.

Galaxy S25 Edge 5G vẫn giữ nhiều điểm mạnh của phân khúc cận cao cấp như màn hình AMOLED 6,7 inch chất lượng cao, hiệu năng mạnh (do chạy chip Snapdragon 8 Elite), hỗ trợ Galaxy AI và camera 200MP xử lý ảnh tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng. Ngược lại, máy không tập trung quá mạnh vào camera zoom và không có viên pin dung lượng lớn như dòng Ultra.

3. OPPO Reno13 5G (giảm tới 3,5 triệu đồng)

Giá bán từ: 11,2 triệu đồng

Nhìn chung, OPPO Reno13 5G tiếp tục theo đuổi công thức quen thuộc của dòng Reno: thiết kế đẹp, camera dễ dùng và trải nghiệm ổn định cho người dùng phổ thông.

Điểm đáng chú ý của Reno13 5G không nằm ở thông số quá “khủng” mà ở trải nghiệm tổng thể cân bằng. Máy có ngoại hình mỏng nhẹ, màn hình không quá lớn - 6,59 inch và hệ thống camera (camera selfie và camera chính có độ phân giải 50MP) phù hợp với nhu cầu chụp ảnh thường ngày, đặc biệt là ảnh chân dung và quay video mạng xã hội.

Thiết bị cũng được tích hợp viên pin lớn - 5600 mAh, khả năng sạc pin lên tới 80W, phù hợp với nhóm người dùng văn phòng hoặc người không quá ưu tiên chơi game nặng nhưng cần smartphone hoạt động ổn định nhiều năm.

4. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (giảm tới 2,1 triệu đồng)

Giá bán từ: 7,22 triệu đồng

Sau nhiều đợt điều chỉnh, Redmi Note 14 Pro 5G trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng ưu tiên cấu hình mạnh và màn hình đẹp trong tầm giá hợp lý. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,67 inch kèm độ phân giải cao, camera chính 200MP xịn sò cùng chip xử lý (MediaTek Dimensity 7300-Ultra) đủ mạnh cho đa số tác vụ phổ biến hiện nay. Đây cũng là dòng smartphone thường được nhóm người dùng trẻ hoặc game thủ phổ thông quan tâm nhờ mức giá cạnh tranh.

Ngoài hiệu năng, Redmi Note 14 Pro 5G còn có lợi thế về tốc độ sạc nhanh (lên tới 45W) và dung lượng pin lớn - 5110 mAh. Trong phân khúc tầm trung, đây vẫn là những yếu tố được người dùng ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi nhu cầu xem video, chơi game và sử dụng 5G ngày càng phổ biến.

5. Galaxy S25 5G (giảm tới 5 triệu đồng)

Giá bán từ: 17,69 triệu đồng

Samsung Galaxy S25 5G đang trở thành lựa chọn đáng chú ý với người dùng muốn tìm một flagship Android nhỏ gọn nhưng vẫn có hiệu năng mạnh và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Sau hơn 1 năm lên kệ, giá Galaxy S25 5G đã giảm đáng kể, giúp khoảng cách giữa dòng flagship và cận cao cấp không còn quá lớn như trước.

Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều smartphone Android hiện nay nhưng vẫn được trang bị chip xử lý cao cấp - Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 6,2 inch chất lượng cao và hệ thống camera ổn định (50MP + 12MP + 10MP).

Một lợi thế lớn của Galaxy S25 5G là chính sách cập nhật phần mềm dài hạn của Samsung - lên tới 7 năm. Điều này giúp thiết bị phù hợp với người dùng muốn sử dụng smartphone lâu dài mà vẫn đảm bảo các bản vá bảo mật và tính năng mới.