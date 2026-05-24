iPhone 20 sẽ có màn hình cong 4 cạnh - đẹp ngoạn mục

Mặc dù iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn chưa được ra mắt nhưng những tin đồn về chuỗi cung ứng đã tập trung vào dòng iPhone kỷ niệm 20 năm - dự kiến tung ra vào năm 2027.

Những tin đồn mới nhất cho thấy, chúng ta sẽ có một màn hình hoàn toàn khác biệt trên iPhone 20 Pro.

Màn hình cong bốn cạnh trên iPhone tiếp theo

Tuần trước, giới công nghệ đã bàn luận rất nhiều về màn hình của iPhone 20 Pro và những thách thức sản xuất ban đầu mà Apple phải đối mặt trong quá trình phát triển.

Tin đồn về iPhone 20.

Giờ đây, một thông tin rò rỉ mới trên mạng xã hội Weibo được đăng tải bởi Digital Chat Station lại cho thấy Apple đang đi đúng hướng với thiết kế màn hình cong bốn cạnh đột phá của mình. Kế hoạch về một tương lai không viền của Apple có thể không chỉ là tin đồn.

Đầu tuần này, Momentary Digital khẳng định, "Táo Khuyết" có thể đang xem xét thay đổi vật liệu được sử dụng trong các mẫu iPhone tương lai.

Theo nguồn tin, "gã khổng lồ" công nghệ có thể không còn sử dụng hợp kim nhôm như trong dòng iPhone 17 Pro, có thể áp dụng trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tin đồn cho thấy, Apple có thể đang xem xét hai loại vật liệu.

Loại đầu tiên là kim loại lỏng. Thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy, công ty có thể sử dụng vật liệu này cho iPhone Ultra. Nếu thành công, việc sản xuất sẽ trở nên rẻ hơn và có thể được sản xuất trên quy mô lớn hơn. Từ đó, Apple có thể sử dụng chất liệu này trong các mẫu iPhone tương lai, thay thế vật liệu titan và nhôm được sử dụng trong các thế hệ trước.

Loại thứ 2 là titan. Momentary Digital cho rằng, nếu hãng thành công trong việc tích hợp khả năng dẫn nhiệt tốt hơn của vật liệu titan đồng thời giảm trọng lượng, iPhone 20 kỷ niệm có thể sẽ là một "quái vật" titan khác.

Điều này có ý nghĩa gì đối với dòng iPhone 18?

Nếu Apple để dành những nâng cấp lớn nhất cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, điều này có ý nghĩa gì đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max? Câu trả lời là cặp iPhone Pro năm nay sẽ có ít nâng cấp hơn.

Cải tiến duy nhất về màn hình có thể là việc thu nhỏ vùng Dynamic Island. Và nếu Apple sử dụng khung nhôm một lần nữa, dòng sản phẩm này sẽ không phải là một "bước nhảy vọt" lớn so với thế hệ trước.

Ảnh concept iPhone cong 4 cạnh.

Ngoài ra, "Nhà Táo" cũng đang làm việc trên một thiết bị quan trọng khác trong năm nay - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Việc gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập nhiều năm sau khi các đối thủ như Samsung ra mắt đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực kỹ thuật để phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện. Và điều đó giải thích tại sao thương hiệu này lại ưu tiên iPhone Ultra vào năm 2026.

Ngay cả khi chỉ có camera được nâng cấp đáng kể, các mẫu iPhone Pro tiếp theo của Apple vẫn được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công lớn về mặt thương mại. Lượng người hâm mộ trung thành toàn cầu của thương hiệu luôn đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ, ngay cả trong những năm có những thay đổi tương đối nhỏ.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Câu hỏi lớn được đặt ra chính là màn hình cong bốn cạnh. Màn hình này cũng có những ưu điểm về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, nếu Apple giới thiệu thiết kế này cho iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max thì còn gì cho những người dùng thích màn hình phẳng hoàn hảo?

Tuy nhiên, sự thay đổi màn hình triệt để này vẫn có thể hiệu quả. Theo các chuyên gia, khả năng thu hút người dùng phổ thông là rất cao, miễn là "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino giữ độ cong ở mức tối thiểu.