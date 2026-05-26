Xe của bạn có "nuốt" được xăng E10? Vào ngay trang web này để biết câu trả lời

Thời gian gần đây, câu chuyện chuyển đổi và sử dụng xăng sinh học E10 đang là chủ đề nóng hơn bao giờ hết tại Việt Nam. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người dùng ô tô, xe máy đứng ngồi không yên vì không biết phương tiện của mình có đổ được loại xăng này hay không. Trong khi đó, các bài báo chính thống chỉ đưa ra thông tin chung chung kiểu "xe từ năm X trở đi là an toàn, còn lại hãy tự xem sách hướng dẫn". Nhưng với những chiếc xe đã qua nhiều năm sử dụng, việc tìm lại cuốn sách hướng dẫn gốc gần như là điều bất khả thi.

Ảnh minh họa đổ xăng E10 cho xe hơi.

Thấu hiểu sự ức chế này sau khi mất cả tiếng đồng hồ để tự tra cứu cho chiếc xe của gia đình, anh Hồ Xuân Dũng – một thành viên của cộng đồng công nghệ J2TEAM – đã tung ra dự án cá nhân mang tên xange10.vn, một trang web tra cứu vô cùng tiện lợi đã ra đời.

Giao diện và cách sử dụng của công cụ này được tối giản hóa đến mức tối đa, người dùng chỉ cần gõ tên xe vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ lập tức hiển thị danh sách và trả về kết quả xe có tương thích với xăng E10 hay không, kèm theo các lưu ý chi tiết cho các dòng xe đời cũ.

Đặc biệt, công cụ này còn có một tính năng xuất kết quả thành hình ảnh. Người dùng có thể in tấm ảnh này ra và dán trực tiếp vào nắp bình xăng, giúp bạn bè hoặc người mượn xe không bị nhầm lẫn khi đi đổ xăng giùm.

Giao diện của trang web xange10.vn.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, tác giả cho biết phần thách thức nhất của dự án hoàn toàn không nằm ở khâu lập trình, mà là việc gom dữ liệu (data). Mỗi hãng xe có một cách công bố thông tin khác nhau. Nếu như Honda, Toyota hay Yamaha cung cấp thông số kỹ thuật khá rõ ràng, thì các dòng xe châu Âu đời cũ lại là một "cực hình" khi tác giả phải lội từng dòng tài liệu sửa chữa để xác minh thông tin.

Dự án được hoàn thành vào lúc 5 giờ sáng sau một đêm trắng, và đây cũng chính là món quà sinh nhật ý nghĩa mà chàng lập trình viên này tự dành tặng cho bản thân và chia sẻ tới cộng đồng.