Lắp điện mặt trời đừng quên nguyên tắc mà ai ai cũng phải tuân theo

Theo nguyên tắc này, hệ thống năng lượng mặt trời nên cung cấp ít nhất 20% lượng điện tiêu thụ hàng tháng của gia đình. Mục đích của nguyên tắc nhằm giúp bù đắp cho những biến động trong mức tiêu thụ điện hoặc những ngày thời tiết xấu làm giảm hiệu suất của hệ thống.

Hãy tính toán lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Năng lượng mặt trời có tính không ổn định do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Những ngày mùa đông ngắn hoặc nhiều mây có thể làm giảm lượng điện mà các tấm pin mặt trời sản xuất. Ngoài ra, các yếu tố như mùa hè nóng bức có thể làm tăng nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa không khí, trong khi mùa đông lạnh giá cũng có thể gây áp lực lên hệ thống điện của gia đình vì máy sưởi hoạt động. Hơn nữa, hiệu suất của hệ thống năng lượng mặt trời sẽ giảm theo thời gian, và quy tắc 20% giúp người dùng chuẩn bị cho những thay đổi này trong tương lai.

Để áp dụng quy tắc này, người dùng cần tính toán lượng điện trung bình mà gia đình tiêu thụ hàng tháng và nhân con số đó với 1,2. Ví dụ, nếu gia đình sử dụng 1.000 kWh mỗi tháng, hệ thống năng lượng mặt trời cần cung cấp ít nhất 1.200 kWh. Lượng điện dư thừa 200 kWh sẽ giúp bù đắp cho những thiếu hụt do điều kiện thời tiết hoặc sự không hiệu quả của hệ thống.

Để có số liệu chính xác, người dùng nên xem lại hóa đơn điện trong vài năm thay vì chỉ dựa vào mức sử dụng những tháng gần đây. Việc tính toán dựa trên mức sử dụng cao điểm sẽ giúp người dùng có một kế hoạch lắp đặt hợp lý hơn.

Sau đó nhân với 1,2 lần để đưa ra quyết định cho hệ thống cần lắp đặt.

Tuy nhiên, nguyên tắc 20% chỉ là một hướng dẫn cơ bản. Người dùng cần điều chỉnh theo thói quen sử dụng điện của gia đình, chẳng hạn như khi có thêm thành viên hoặc xe điện. Vị trí địa lý cũng ảnh hưởng đến số lượng tấm pin cần thiết, ví dụ như sống ở khu vực nhiều nắng, người dùng có thể cần ít tấm pin hơn so với những nơi có nhiều mây hoặc mái nhà bị che khuất.

Ngoài việc tạo ra lượng điện dư thừa, việc sản xuất điện nhiều hơn cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế lâu dài, đặc biệt nếu người dùng sống ở khu vực có thể bán lại điện cho lưới điện. Khi lập ngân sách cho việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, hãy nhớ tính toán cả khoản tín dụng từ công ty điện lực cho lượng điện dư thừa mà gia đình sản xuất trong trường hợp có hỗ trợ chương trình mua lại.

Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định để đảm bảo rằng người dùng có một hệ thống phù hợp với nhu cầu của gia đình.