Gói xem YouTube không quảng cáo giá rẻ có mặt tại Việt Nam

Từ ngày 11/8, YouTube đưa gói Premium Lite tới Việt Nam, với mức giá 49.000 đồng mỗi tháng khi đăng ký qua web hoặc 65.000 đồng mỗi tháng khi mua qua app.

Đây là lựa chọn có chi phí thấp hơn so với gói YouTube Premium đầy đủ, hướng đến người dùng chủ yếu xem video thông thường và muốn giảm quảng cáo.

Premium Lite cho phép người dùng xem phần lớn video trên nền tảng mà không có quảng cáo. Gói này cũng hỗ trợ tải video để xem ngoại tuyến và phát video trong nền.

Gói YouTube Premium Lite giá 49.000 đồng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, Premium Lite không loại bỏ quảng cáo trên toàn bộ YouTube. Người dùng vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo khi xem một số nội dung, đặc biệt là video âm nhạc và nội dung có yếu tố quảng bá.

Các tính năng và phạm vi không quảng cáo cũng có thể khác với gói YouTube Premium đầy đủ.

Việc đưa Premium Lite đến Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng dịch vụ tới tất cả quốc gia đang cung cấp YouTube Premium.

YouTube trước đó đã triển khai gói này tại một số thị trường với mức giá thấp hơn gói Premium tiêu chuẩn.

Theo thông tin từ YouTube, Premium Lite cũng tạo thêm nguồn doanh thu cho nhà sáng tạo. Doanh thu thuê bao được phân bổ dựa trên thời gian xem và lượt xem nội dung.

YouTube cho biết nhà sáng tạo video dài nhận 55% doanh thu phân bổ, trong khi tỷ lệ dành cho Shorts là 45%.

YouTube cho rằng khi người dùng chuyển sang Premium, nhà sáng tạo có thể nhận doanh thu cao hơn so với trường hợp người dùng xem video kèm quảng cáo.

YouTube nâng ngưỡng đủ điều kiện kiếm tiền

Bên cạnh mở rộng Premium Lite, YouTube cũng thông báo thay đổi điều kiện để nhà sáng tạo mới được tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP).

Từ ngày 1/2/2027, nhà sáng tạo muốn bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo và thuê bao phải đạt ít nhất 8.000 giờ xem đủ điều kiện trong 12 tháng hoặc 20 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày.

Mức hiện tại là 1.000 người đăng ký cùng 4.000 giờ xem trong 12 tháng, hoặc 1.000 người đăng ký và 10 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày.

Như vậy, yêu cầu về thời gian xem video dài tăng gấp đôi, trong khi ngưỡng lượt xem Shorts tăng từ 10 lên 20 triệu.

Quy định mới không ảnh hưởng đến những nhà sáng tạo đã tham gia YPP.

YouTube cũng yêu cầu kênh duy trì ít nhất 10 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày để tiếp tục nhận doanh thu từ Shorts Creators Pool.

Những kênh không đạt ngưỡng này vẫn được giữ trong chương trình đối tác và tiếp tục kiếm tiền từ video dài. Doanh thu Shorts sẽ được khôi phục khi kênh đạt lại mốc 10 triệu lượt xem.

YouTube cho biết các thay đổi được đưa ra trong bối cảnh nền tảng hiện đạt hơn 200 tỷ lượt xem Shorts mỗi ngày và hơn một tỷ giờ nội dung được xem trên TV mỗi ngày.