Xiaomi 16 và Xiaomi 16 Pro hé lộ nâng cấp ấn tượng về camera

Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt ba mẫu điện thoại mới, bao gồm Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro và Xiaomi 16 Pro Max, vào tháng tới. Theo thông tin từ Digital Chat Station, các mẫu máy này sẽ có những nâng cấp đáng kể về camera, đặc biệt là việc thay thế camera trước 32 MP đã được sử dụng từ dòng Xiaomi 13.

Xiaomi 16 sẽ có cải tiến đáng kể về camera.

Cụ thể, Xiaomi 16 và Xiaomi 16 Pro được cho là sẽ mang đến một bước tiến lớn trong công nghệ camera của hãng. Thay vì camera trước 32 MP với khẩu độ f/2.0, Xiaomi sẽ trang bị cảm biến mới 50 MP, cho phép có trường nhìn rộng hơn và khả năng lấy nét tự động, đồng thời hỗ trợ quay video 4K với tốc độ 60 khung hình/giây.

Đối với mẫu Xiaomi 16 Pro, thiết bị này dự kiến sẽ được trang bị cảm biến camera chính 1/1.3 inch với dải động cực cao, trong khi Xiaomi 16 cũng có thể sử dụng cảm biến tương tự nhưng không có dải động cao. Cả hai mẫu điện thoại đều sẽ có cảm biến ToF và thuật toán cải tiến từ Leica. Đặc biệt, chỉ phiên bản Pro mới được trang bị camera tele tiềm vọng.

Dự kiến, ba mẫu điện thoại này sẽ được giới thiệu vào tuần cuối cùng của tháng 9, cùng với hai phiên bản kế nhiệm của Xiaomi 15 Pro và Xiaomi 15, hiện đang được bán với giá khoảng 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng).