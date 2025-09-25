Xiaomi 15T và 15T Pro ra mắt: Màn 144Hz, camera 50MP, giá từ 20,18 triệu đồng

Xiaomi đã chính thức giới thiệu hai mẫu smartphone cận cao cấp mới nhất của mình, Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro. Cả hai thiết bị đều sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng cùng nhiều tính năng hữu ích, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong thời gian tới.

Xiaomi 15T và 15T Pro ra mắt

Xiaomi 15T Pro: Sức mạnh vượt trội

Mẫu smartphone cao cấp hơn, Xiaomi 15T Pro, được trang bị vi xử lý Dimensity 9400+ mạnh mẽ, kết hợp với RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 với các tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB. Điều này cho phép người dùng thoải mái chơi game nặng và xử lý video 4K mà không gặp phải tình trạng lag. Đặc biệt, máy còn được tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop, giúp duy trì hiệu suất ổn định và nhiệt độ mát mẻ.

Xiaomi 15T Pro có thiết kế cao cấp

Xiaomi 15T Pro sở hữu màn hình OLED 6.83 inch với độ phân giải 1,280 x 2,772 pixel, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.200 nits. Màn hình này hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision, cùng với công nghệ âm thanh Dolby Atmos cho trải nghiệm giải trí tuyệt vời.

Về khả năng chụp ảnh, Xiaomi 15T Pro được trang bị hệ thống ba camera chất lượng cao, bao gồm cảm biến chính Light Fusion 50MP với chống rung quang học (OIS), camera tele 50MP với zoom quang học 5x và camera góc siêu rộng 12MP. Camera selfie 32MP ở mặt trước cũng hứa hẹn mang đến những bức ảnh đẹp. Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video HDR10+ ở độ phân giải 4K, trong khi camera chính có khả năng quay video 8K.

Xiaomi 15T Pro có phần cứng ấn tượng

Với pin 5.500 mAh, Xiaomi 15T Pro hỗ trợ sạc nhanh có dây HyperCharge 90W và sạc không dây 50W. Thiết bị này có khung hợp kim nhôm dày 7.96mm, nặng 210g, đạt tiêu chuẩn kháng nước và chống bụi IP68.

Xiaomi 15T: Lựa chọn hợp lý

Xiaomi 15T, ở phân khúc thấp hơn, được trang bị chip Dimensity 8400-Ultra, RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 với các tùy chọn 256GB và 512GB. Màn hình của model này có thông số tương tự như Pro nhưng tần số quét chỉ đạt 120Hz.

Xiaomi 15T có thiết kế bắt mắt

Về camera, Xiaomi 15T sử dụng cảm biến Light Fusion 800 50MP với OIS, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 2x và camera góc siêu rộng 12MP. Mặc dù không hỗ trợ quay video 8K, model này vẫn có khả năng quay video 4K với chất lượng cao.

Xiaomi 15T cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W, có thân máy mỏng 7.5mm, nặng 194g và đạt tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi IP68.

Điện thoại sở hữu màn hình chất lượng cao

Giá bán và khả năng kết nối

Xiaomi 15T có giá khởi điểm từ 650 EUR (khoảng 20,18 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12G + bộ nhớ trong 256GB, trong khi Xiaomi 15T Pro có giá khởi điểm từ 800 EUR (khoảng 24,84 triệu đồng) cho cùng cấu hình. Cả hai mẫu điện thoại đều hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 và NFC, mang đến trải nghiệm kết nối hiện đại cho người dùng.