Xiaomi 17 Ultra sẽ có ống kính quang học thế hệ mới, hứa hẹn chất lượng ảnh vượt trội

Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Ultra vào cuối tháng 12 tới đây tại Trung Quốc. Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Smart Pikachu, flagship này sẽ có những cải tiến đáng chú ý về camera.

Xiaomi 17 Ultra được thiết kế với trọng tâm vào độ tinh khiết quang học của ống kính. Điện thoại sẽ được trang bị lớp phủ Leica mới, giúp tăng cường khả năng truyền dẫn ánh sáng và giảm thiểu hiện tượng chói và bóng mờ. Phương pháp này hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề quang học một cách hiệu quả, đảm bảo độ nét cao và trung thực về màu sắc, thay vì chỉ dựa vào phần mềm.

Xiaomi 17 Ultra có thông số kỹ thuật ấn tượng

Cụm camera của Xiaomi 17 Ultra cũng sẽ có sự thay đổi lớn. Khác với mẫu tiền nhiệm, điện thoại này có thể sẽ chuyển từ hệ thống bốn camera sang ba ống kính cao cấp hơn. Cụ thể, cảm biến chính sẽ có độ phân giải 50 megapixel với kích thước 1 inch, có thể là OmniVision OV50X, kết hợp với ống kính tele tiềm vọng 200 megapixel. Camera góc siêu rộng 50 megapixel sẽ hoàn thiện cụm camera, mang đến trải nghiệm chụp ảnh đa dạng.

Về cấu hình, Xiaomi 17 Ultra sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, giúp xử lý các tác vụ hình ảnh phức tạp. Dung lượng pin của máy cũng được nâng cấp ấn tượng, dự kiến sẽ rơi vào khoảng 6,000mAh đến 7.000 mAh.

Mặt trước của Xiaomi 17 Ultra sẽ quay trở lại thiết kế màn hình phẳng, thay vì màn hình cong như một số mẫu trước đó, và tích hợp cảm biến vân tay siêu âm để bảo mật. Ngoài ra, điện thoại này còn được trang bị khả năng liên lạc vệ tinh và có thiết kế bền bỉ.