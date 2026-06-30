NASA biến căn cứ Mặt Trăng thành lá chắn ngăn thảm họa sinh học vũ trụ

Nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên chinh phục vũ trụ mới, nhưng các chiến lược bảo vệ hành tinh lại bị cảnh báo là chưa kịp bắt kịp với những rủi ro đi kèm. Trước mối lo ngại này, hai nhà nghiên cứu Frederick I. Moxley và Anthony Ricciardi đã xuất bản một bài báo cáo chính sách gây chú ý trên tạp chí Ambio.

Theo đó, cả hai đề xuất biến một căn cứ Mặt Trăng trong tương lai của NASA thành một trạm kiểm dịch và cách ly sinh học nghiêm ngặt. Cơ sở này sẽ đóng vai trò như một bức tường lửa tối quan trọng để sàng lọc mọi mẫu vật không gian trước khi chúng có cơ hội chạm tới Trái Đất.

Mặt Trăng được đề xuất trở thành "trạm kiểm dịch" cho Trái Đất.

Theo đề xuất, toàn bộ vật liệu thu thập từ Mặt Trăng, Sao Hỏa hay các hành tinh xa xôi khác sẽ bị cấm gửi thẳng về Trái Đất mà phải dừng chân tại trạm kiểm dịch này. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ phơi nhiễm cho con người hoặc sự cố rò rỉ vô tình, các mẫu vật sẽ chỉ được xử lý bởi hệ thống robot tiên tiến.

Các chuyên gia cảnh báo rằng bất kỳ dạng sống xa lạ nào lọt vào sinh quyển Trái Đất đều có thể gây ra những thảm họa sinh thái mất kiểm soát và không thể đảo ngược, tương tự như lịch sử đáng sợ của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.

Bối cảnh các cơ quan nhà nước lẫn công ty tư nhân đang đua nhau phóng tàu vượt quỹ đạo Trái Đất càng khiến các tiêu chuẩn an toàn sinh học trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nghiên cứu đã thẳng thắn đặt ra kịch bản tồi tệ nhất khi tàu vũ trụ gặp sự cố rơi, trục trặc kỹ thuật hoặc phi hành gia bị phơi nhiễm vi khuẩn lạ.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, hai nhà khoa học khẳng định hiện tại không có một cơ sở nào trên Trái Đất có thể đảm bảo tuyệt đối khả năng kiểm soát hay tiêu diệt một vi sinh vật ngoài hành tinh nếu tai nạn xảy ra. Vì vậy, Mặt Trăng chính là sự lựa chọn duy nhất để trở thành tuyến phòng thủ sinh học đầu tiên của nhân loại.