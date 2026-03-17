Xiaomi 18 Pro lộ diện là flagship nhỏ gọn dùng chip 2nm, pin 7.000 mAh

Mới đây, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ thông tin về một nguyên mẫu smartphone mạnh mẽ của Xiaomi, được cho là Xiaomi 18 Pro. Mẫu điện thoại này được thiết kế nhằm phá vỡ sự đánh đổi giữa thiết kế nhỏ gọn và phần cứng cao cấp, tích hợp những công nghệ thường chỉ xuất hiện trên các mẫu “Ultra”, như camera tiềm vọng và pin dung lượng lớn, trong một thân máy chỉ khoảng 6.3 inch.

Sau thành công của dòng Xiaomi 17, Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ nâng cao tiêu chuẩn với thông số kỹ thuật chụp ảnh ấn tượng và màn hình phụ “Magic Back Screen”, khiến người dùng toàn cầu háo hức chờ đợi.

Điểm nổi bật của Xiaomi 18 Pro là chiến lược camera “all-in”, khi lần đầu tiên trên một flagship nhỏ gọn, Xiaomi sẽ từ bỏ cụm ba camera 50MP để chuyển sang cấu hình hai camera 200MP.

Camera chính sẽ sử dụng cảm biến lớn khoảng 1/1.3 inch, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, máy còn trang bị camera tele tiềm vọng 200MP, mang lại khả năng zoom chất lượng cao tương đương các mẫu flagship Ultra.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm, sản xuất trên tiến trình 2nm, cho phép xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ hệ thống camera 200MP kép và các tính năng AI tiên tiến. Sức mạnh này không chỉ giúp máy mạnh mẽ trong nhiếp ảnh mà còn đáp ứng tốt mọi tác vụ nặng.

Một điểm nhấn khác của Xiaomi 18 Pro là viên pin silicon-carbon dung lượng khoảng 7.000 mAh, một con số hiếm thấy trên smartphone chỉ 6.3 inch. Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi có thể giải quyết triệt để vấn đề thời lượng pin trên các flagship nhỏ gọn, cho phép máy hoạt động nhiều ngày chỉ với một lần sạc.

Xiaomi 18 Pro cũng được cho là sẽ chạy HyperOS 4 dựa trên Android 17, với khả năng kết nối sâu hơn trong hệ sinh thái Xiaomi thông qua HyperConnect, giúp liên kết mượt mà với các thiết bị như Xiaomi Pad hay Xiaomi Band. Hệ điều hành này có thể mang đến các tính năng AI mới được tối ưu cho màn hình phụ ở mặt lưng.

Theo nguồn tin rò rỉ, các thông số cao cấp trên vẫn đang được Xiaomi tinh chỉnh cho phiên bản Pro của dòng flagship thế hệ tiếp theo. Trước đây, các mẫu Xiaomi 14 Pro, 15 Pro hay 17 Pro thường chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, bối cảnh năm 2026 có thể sẽ khác.

Với việc bổ sung màn hình phụ Magic Back Screen, nhu cầu toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục. Dự kiến, Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt vào tháng 9/10 năm 2026, độc quyền tại Trung Quốc, nhưng áp lực nội bộ đang thúc đẩy việc ra mắt phiên bản toàn cầu trong năm nay.

Về giá bán, Xiaomi 17 Pro từng ra mắt với mức giá 4.999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng). Tuy nhiên, với việc nâng cấp mạnh mẽ lên camera kép 200MP cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm, nhiều khả năng Xiaomi sẽ điều chỉnh giá bán của dòng máy mới lên cao hơn một chút.