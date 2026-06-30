Cộng đồng mạng tung hô Morocco sau "địa chấn" đả bại "cơn lốc màu da cam" Hà Lan

Morocco vừa tạo bất ngờ lớn ở vòng 1/16 của World Cup 2026, khi đánh bại Hà Lan. Hai đội hòa 1 - 1 sau 120 phút thi đấu, trước khi Morocco thắng 3 - 2 trên loạt sút luân lưu. Chiến thắng giúp đại diện châu Phi tiếp tục hành trình vào vòng 1/8, đồng thời khép lại giấc mơ của "cơn lốc màu da cam".

Sau thất bại của tuyển Đức trước Paraguay, tới lượt Hà Lan hụt chân trước Morocco.

Dân mạng: Morocco xứng đáng đi tiếp

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội tràn ngập những lời chúc mừng dành cho Morocco. Cộng đồng mạng tung hô Morocco không còn là một "ngựa ô" mà đã thực sự trở thành ứng viên đáng gờm cho chức vô địch sau những gì đội bóng này thể hiện từ vòng bảng đến vòng knock-out.

Tài khoản Facebook L.M bình luận: "Morocco bị dẫn trước mà không hề chùn bước, họ vẫn cứ kiên trì triển khai lối chơi chặt chẽ rồi được đền đáp ở phút cuối. Ở loạt luân lưu, Morocco bản lĩnh hơn đã có chiến thắng xứng đáng".

Đồng quan điểm, tài khoản H.N viết: "Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Morocco cho thấy rõ họ biết mình phải làm gì trên sân, trong khi Hà Lan càng về cuối càng lúng túng".

Nhiều ý kiến cho rằng, đại diện châu Phi đã chứng minh thành tích ở World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Theo tài khoản T.P, đội bóng này đang từng bước "xây dựng vị thế của một thế lực mới".

"Ngày xưa ai gặp Morocco, họ cũng nghĩ họ cửa trên. Bây giờ gặp rồi mới thấy áp lực rõ. Từ phòng ngự, phản công đến tâm lý thi đấu đều quá ổn định. Đội nào gặp cũng phải dè chừng", Facebooker T.P nhận định.

Trong khi đó, tài khoản Facebook A.K. nhận xét: "Nếu chỉ nhìn tên tuổi thì Hà Lan nhỉnh hơn, nhưng nhìn cách hai đội chơi thì Morocco mới là đội xứng đáng đi tiếp".

Cộng đồng mạng liên tục lên "tút" chúc mừng Morocco.

Tiếc nuối cho "cơn lốc màu da cam"

Bên cạnh những lời khen dành cho Morocco, không ít người tỏ ra tiếc nuối cho Hà Lan khi đội bóng áo cam thêm một lần nữa gục ngã trên chấm luân lưu. Nhiều bình luận nhắc đến việc "cơn lốc màu da cam" đã thi đấu không tệ nhưng lại không thể kết liễu đối thủ sau khi có bàn mở tỷ số.

Tài khoản Facebook D.Q. viết: "Hà Lan vẫn là Hà Lan, đá đẹp nhưng lại thiếu một chút lạnh lùng để kết thúc trận đấu. Để Morocco gỡ ở phút bù giờ thì quá đau".

"Tôi đã nghĩ đúng khi khoảnh khắc Morocco gỡ hòa là biết Hà Lan sẽ rất khó thắng. Tâm lý hai đội đổi chiều hoàn toàn", tài khoản V.C. bình luận.

Không ít người cũng dành lời động viên cho các cầu thủ Hà Lan sau khi chứng kiến họ gục xuống sân, thậm chí khóc nức nở vì thất bại. Theo tài khoản N.T., đội bóng áo cam đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn và chỉ thiếu may mắn ở loạt sút quyết định.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Morocco đang rất kỳ vọng đội tuyển của mình sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. "Không còn gì là bất ngờ nữa, Morocco thắng bằng thực lực, bằng bản lĩnh và hoàn toàn có thể mơ xa hơn", tài khoản Facebook Q.M chia sẻ.

Sau chiến thắng trước Hà Lan, Morocco sẽ chạm trán Canada ở vòng tứ kết. Màn trình diễn quả cảm trước một đối thủ giàu truyền thống khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho đại diện châu Phi ngày càng lớn, kỳ vọng những bất ngờ trong hành trình tiếp theo tại World Cup 2026.

"Bye cơn lốc màu da cam".