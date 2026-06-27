Redmi K90 Ultra xác nhận sẽ có màn 165Hz, pin 8.550 mAh và sạc nhanh 100W

Gần đến ngày ra mắt, thông tin về Redmi K90 Ultra liên tục xuất hiện trên các trang mạng. Mới đây, Xiaomi đã công bố thêm chi tiết về màn hình, pin và công nghệ sạc của mẫu smartphone này.

Một trong những điểm nổi bật của Redmi K90 Ultra là màn hình 6.83 inch với thiết kế phẳng, viền mỏng và các góc bo lớn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Màn hình hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz, sử dụng vật liệu phát sáng M10 và đạt độ sáng tối đa 3.500 nits, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng tốt ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Đặc biệt, Xiaomi đã tích hợp công nghệ bảo vệ mắt Qingshan và tối ưu hóa cảm ứng cho hơn 40 tựa game, cho phép vận hành ở mức 165fps, tạo nên sự khác biệt lớn cho K90 Ultra.

Về thời lượng sử dụng, Redmi K90 Ultra được trang bị viên pin Jinshajiang dung lượng 8.550 mAh, sử dụng công nghệ pin chứa 16% silicon để tăng mật độ năng lượng. Máy hỗ trợ sạc nhanh 100W, sạc ngược có dây 22.5W và chế độ cấp điện trực tiếp khi chơi game, giúp giảm nhiệt và hạn chế tình trạng chai pin.

Xiaomi cũng chú trọng đến kết nối và hệ thống âm thanh, cho thấy nỗ lực xây dựng một thiết bị chơi game thực thụ. Redmi K90 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, kết hợp với chip xử lý màn hình chơi game D2. Hệ thống làm mát chủ động từ Redmi K90 Max, với quạt làm mát 18.1mm, có khả năng giảm nhiệt độ lên đến 10 độ C trong 100 giây, trong khi độ ồn chỉ khoảng 32dB. Dù có quạt tích hợp, thiết bị vẫn đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước IP68 và IP69.

Phiên bản Space Silver của K90 Ultra có khung nhôm CNC với lớp hoàn thiện mạ anod, tương tự như Redmi K90 Max. Các tính năng khác bao gồm loa stereo và động cơ tuyến tính trục X. Xiaomi dường như không cắt giảm phần cứng mà vẫn giữ nguyên các tính năng chơi game cao cấp, đồng thời tạo sự khác biệt cho Redmi K90 Ultra thông qua nền tảng Snapdragon và mức giá dự kiến khoảng 3,000 nhân dân tệ (khoảng 11.6 triệu đồng). Đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho các game thủ đang tìm kiếm smartphone cao cấp với mức giá hợp lý.