Redmi Note 17 Series rò rỉ cấu hình với pin 10.000 mAh, màn 1.5K, camera 200MP

Xiaomi vừa ra mắt mẫu điện thoại giá rẻ Redmi 17C, nhưng hãng cũng đang tích cực chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Redmi Note 17. Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Smart Pikachu, dòng Redmi Note 17 sắp tới hứa hẹn sẽ có những nâng cấp đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Cụ thể, các mẫu tầm trung trong dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng, dung lượng pin, chất lượng màn hình và độ bền. Một trong những phiên bản của Redmi Note 17 sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5, viên pin lên tới 9.000 mAh, khả năng kháng nước, màn hình OLED phẳng độ phân giải 1.5K và camera chính 50MP.

Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi tiếp tục theo đuổi chiến lược tập trung vào những thông số ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, thay vì chạy đua theo những tính năng ít được sử dụng.

Ngoài ra, một biến thể khác của Redmi Note 17 được cho là sẽ sử dụng SoC Dimensity 7500, đi kèm viên pin khổng lồ 10.000 mAh, màn hình phẳng 1.5K, khả năng kháng nước và camera chính độ phân giải 200MP. Nhìn lại thế hệ trước, Redmi Note 15 Pro và Note 15 Pro+ đã sử dụng Dimensity 7400-Ultra và Snapdragon 7s Gen 4, cùng với camera 200MP.

Do đó, nhiều khả năng phiên bản sử dụng Dimensity 7500 và cảm biến 200MP lần này sẽ thuộc dòng Note 17 Pro hoặc thậm chí là một biến thể cao hơn như Note 17 Pro Max, mặc dù tên gọi vẫn chưa được xác nhận.

Theo leaker Digital Chat Station, Redmi Note 17 có thể ra mắt vào tháng 7, trong khi các phiên bản Pro dự kiến sẽ xuất hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Hiện tại, Xiaomi đang tập trung cho sự kiện ra mắt K90 Ultra vào ngày 30/6, vì vậy những thông tin tiếp theo về Note 17 có thể sẽ được công bố ngay sau đó.