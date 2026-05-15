Xiaomi 17 Max lộ teaser chính thức đầu tiên: Siêu phẩm pin 8.000 mAh sắp ra mắt

Theo Gizmochina, Xiaomi vừa công bố teaser chính thức đầu tiên về mẫu điện thoại Xiaomi 17 Max, mang đến cái nhìn cận cảnh về thiết kế của sản phẩm này. Được xem là thành viên tiếp theo trong dòng Xiaomi 17, Xiaomi 17 Max hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm màn hình cao cấp, cùng với pin, camera và hiệu năng vượt trội hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Theo hình ảnh được công bố, Xiaomi 17 Max sở hữu màn hình phẳng 6.9 inch với viền mỏng, mang ngôn ngữ thiết kế tương tự như dòng Xiaomi 15. Cụm camera bo tròn được tích hợp một cách mượt mà vào mặt lưng, trong khi các báo cáo cho biết điện thoại này có thể sử dụng các vật liệu cao cấp như gốm sứ hoặc lớp hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi carbon trên một số phiên bản. Xiaomi đã xác nhận các tùy chọn màu sắc cho thiết bị, bao gồm đen, xanh dương và trắng.

Ông Lu Weibing, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, đã mô tả Xiaomi 17 Max là phiên bản “nâng cấp toàn diện” của Xiaomi 17 tiêu chuẩn, không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại lớn hơn. Theo các nguồn tin, sản phẩm này dự kiến sẽ trang bị màn hình LTPO độ phân giải 1.5K với tần số quét 120Hz và loa kép đối xứng. Ngoài ra, Xiaomi 17 Max còn được cho là có khả năng chống nước tiên tiến và tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, cùng với pin 8.000 mAh - nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là smartphone Xiaomi có pin lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng chú trọng đến thời lượng pin, một flagship với dung lượng pin lớn như Xiaomi 17 Max có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Không chỉ dừng lại ở pin, sản phẩm còn được đồn đoán hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W chuẩn PPS, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn.

Hệ thống camera của Xiaomi 17 Max cũng được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn lớn với cảm biến chính Samsung ISOCELL HP-series 200MP, đi kèm camera siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3x. Sự hợp tác với Leica nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì để nâng cao chất lượng xử lý hình ảnh.

Bên trong, Xiaomi 17 Max sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin về giá bán của smartphone này. Nếu Xiaomi 17 Max có mức giá hấp dẫn, nó có thể trở thành một trong những flagship Android đáng mua nhất trong năm 2026.