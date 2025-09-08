Xiaomi 16 series lộ pin lên tới 7.500 mAh vượt xa mọi flagship hiện tại

Xiaomi đang chuẩn bị cho ra mắt dòng sản phẩm flagship mới mang tên Xiaomi 16, với trọng tâm chính là cải thiện thời lượng pin. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Yogesh Brar, phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi 16 sẽ được trang bị viên pin 7.000 mAh, đánh dấu một bước tiến lớn so với pin 5.240 mAh của phiên bản toàn cầu Xiaomi 15.

Ảnh concept Xiaomi 16 Pro Max

Đối với phiên bản 16 Pro, pin sẽ có dung lượng 6.300 mAh, nhỉnh hơn một chút so với 6.100 mAh của 15 Pro, mặc dù kích thước của điện thoại này được cho là tương đương với phiên bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất, 16 Pro Max, có thể sở hữu viên pin lên tới 7.500 mAh, trở thành một trong những viên pin lớn nhất trong số các điện thoại flagship hiện nay.

Những thông số này không gây bất ngờ, khi các rò rỉ trước đó đã chỉ ra những con số tương tự. Điều này cũng phản ánh nỗ lực của các thương hiệu Trung Quốc trong việc áp dụng và cải tiến công nghệ pin Silicon-Carbon, vượt lên trước các đối thủ lớn như Apple, Samsung và Google.

Dòng sản phẩm mới dự kiến sẽ được trang bị chip "Snapdragon 8 Elite Gen 5" của Qualcomm, với thời điểm ra mắt được đồn đoán vào ngày 23 tháng 9. Về camera, Xiaomi 16 Ultra có thể sẽ được trang bị cảm biến chính 1 inch và ống kính tele 200MP.

Không chỉ riêng Xiaomi, các thương hiệu như OnePlus và Oppo cũng đang chuẩn bị cho ra mắt những chiếc điện thoại với dung lượng pin tương tự, từ 7.000 đến 7.500 mAh, cho thấy xu hướng mới trong ngành công nghiệp smartphone.

Nếu những thông tin này chính xác, các nâng cấp về pin sẽ giúp Xiaomi tạo ra những chiếc flagship mạnh mẽ và bền bỉ hơn mà không cần thiết kế cồng kềnh. Với mùa ra mắt đang đến gần, người tiêu dùng sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm này.