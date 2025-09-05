Xiaomi 16 Ultra "nhá hàng" đẳng cấp nhiếp ảnh, người hâm mộ đứng ngồi không yên

Một rò rỉ mới nhất vừa tiết lộ một thay đổi mang tính biểu tượng trên chiếc flagship sắp ra mắt của Xiaomi, cho thấy mối quan hệ hợp tác với gã khổng lồ máy ảnh Leica đang ngày càng trở nên sâu sắc. Theo đó, Xiaomi 16 Ultra sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên của hãng mang logo "chấm đỏ" đặc trưng của Leica ngay trên thân máy.

Theo một chuyên gia rò rỉ trên nền tảng X, Xiaomi đang chuẩn bị một nâng cấp lớn về mặt thương hiệu cho chiếc điện thoại cao cấp nhất của mình. Thay vì chỉ xuất hiện trên hộp đựng như Xiaomi 15 Ultra, logo Leica với vòng tròn màu đỏ và chữ trắng huyền thoại sẽ được đặt một cách nổi bật và trang trọng ngay trên cụm camera của Xiaomi 16 Ultra.

Đẳng cấp nhiếp ảnh của Xiaomi 16 Ultra sẽ được khẳng định qua logo Leica đỏ trên thân máy.

Động thái này được xem là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng nhiếp ảnh và vị thế cao cấp mà Xiaomi đang hướng tới. Việc đặt logo "chấm đỏ" - vốn là biểu tượng của giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp - lên thẳng sản phẩm cho thấy sự tự tin của Xiaomi vào hệ thống camera của mình và mối quan hệ hợp tác với Leica đang bền chặt hơn bao giờ hết.

Bên cạnh sự thay đổi về thương hiệu, các thông số kỹ thuật bị rò rỉ của Xiaomi 16 Ultra cũng vô cùng ấn tượng:

- Màn hình: Tấm nền LTPO OLED 6,85 inch, độ phân giải "2K+", với viền màn hình đối xứng được cho là "mỏng hơn bất kỳ chiếc iPhone nào".

- Vi xử lý: Sức mạnh sẽ đến từ con chip flagship thế hệ tiếp theo của Qualcomm, có thể mang tên Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dựa trên lịch trình ra mắt hàng năm, Xiaomi 16 Ultra được kỳ vọng sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào khoảng tháng 2/2026. Với những nâng cấp mạnh mẽ cả về cấu hình lẫn thương hiệu, đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trên thị trường smartphone cao cấp.