Lần đầu tiên tích hợp chức năng xác thực SIM điện thoại qua VNeID

Tính năng xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID) đối với SIM số vừa lần đầu tiên được tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa VNeID và nhà mạng.

Người dùng đã có thể xác thực SIM số qua VNeID. (Ảnh minh họa)

Cho tới hiện tại, chỉ mới người dùng của nhà mạng FPT có thể thực hiện việc này. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh.

Ứng dụng sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. "Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, và thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký", nhà mạng khẳng định.

Với việc áp dụng xác thực danh tính bằng VNeID, khách hàng có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt SIM trực tuyến, tiết kiệm thời gian và không cần đến cửa hàng hay mang theo căn cước công dân bản cứng.

Hình thức xác thực này cũng loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, bởi thông tin người dùng đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý. Song người dùng của các nhà mạng khác như MobiFone, VinaPhone, Viettel hay Vietnamobile sẽ cần chờ đợi thêm trước khi có thể xác thực thông tin qua VNeID.