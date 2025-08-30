Tin buồn cho chủ sở hữu 31 mẫu điện thoại Xiaomi

HyperOS 3 mang đến nhiều cải tiến về giao diện, tính năng mới, nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều điều thú vị khác. Mặc dù nhiều thiết bị Xiaomi sẽ được nâng cấp lên HyperOS 3, nhưng không phải tất cả đều sẽ nhận được bản cập nhật này..

Rất nhiều thiết bị Xiaomi nằm trong danh sách không được cập nhật lên HyperOS 3.

Nếu sở hữu một trong những thiết bị nằm trong danh sách 31 thiết bị không được nâng cấp lên HyperOS 3 dưới đây, người dùng có thể sẽ cần nâng cấp lên mẫu mới hơn trong năm tới để tiếp tục nhận được các tính năng và cải tiến mới nhất. Danh sách các thiết bị không được cập nhật HyperOS 3 được chia theo các nhóm Xiaomi, Redmi và POCO.

XIAOMI REDMI POCO - Xiaomi 12 - Xiaomi 12 Pro - Xiaomi 12S - Xiaomi 12S Pro - Xiaomi 12S Ultra - Xiaomi 12T - Xiaomi 12T Pro - Xiaomi Civi 3 - Xiaomi MIX FOLD 2 - Redmi 12 - Redmi 12 5G - Redmi 13C - Redmi 13C 5G - Redmi 13R - Redmi K50 Ultra - Redmi K60 - Redmi Note 12 4G - Redmi Note 12 NFC 4G - Redmi Note 12R - Redmi Note 12S - Redmi Note 12T Pro - Redmi Note 12 Turbo - Redmi Note 13 4G - Redmi Note 13 4G NFC - Redmi Note 13 5G - Redmi Note 13R Pro - POCO C65 - POCO F5 5G - POCO F5 Pro - POCO M6 Pro - POCO X6 Neo

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố ngày phát hành HyperOS 3 chính thức đến người dùng, nhưng hiện công ty đã triển khai phiên bản beta của bản cập nhật này đến 8 thiết bị khác nhau. Một điều thú vị, các báo cáo gần đây cho biết Xiaomi đã ngừng phát triển phiên bản hiện tại để tập trung hoàn toàn vào HyperOS 3.

Nếu sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp mới như Xiaomi 15, người dùng tại Trung Quốc đã có thể truy cập sớm vào phần mềm HyperOS 3 thông qua chương trình beta. Do số lượng đặt chỗ có hạn, người dùng nên đăng ký tham gia chương trình càng sớm càng tốt.