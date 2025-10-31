Danh sách đầy đủ các thiết bị Xiaomi sắp được "lên đời" HyperOS 3

Tin vui cho người dùng hệ sinh thái Xiaomi khi hãng đã chính thức bắt đầu triển khai bản cập nhật HyperOS 3 rất được mong đợi cho một loạt thiết bị mới. Bản cập nhật lớn này dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá.

HyperOS 3 đang dần được triển khai rộng rãi.

Theo thông báo, HyperOS 3 tập trung mạnh vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng với các tính năng mới như tùy biến màn hình khóa sâu hơn, mở rộng đáng kể khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện hiệu suất tổng thể và đặc biệt là tăng cường khả năng tích hợp đa thiết bị một cách liền mạch hơn.

Đợt cập nhật này không chỉ dành cho điện thoại mà còn bao gồm cả máy tính bảng, đồng hồ thông minh và TV, thể hiện tham vọng của Xiaomi trong việc thống nhất hệ sinh thái của mình.

Hiện tại, bản cập nhật đang được tung ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Người dùng ở các khu vực khác có thể sẽ nhận được trong thời gian tới. Các thiết bị trong đợt này gồm có:

Điện thoại:

- Xiaomi MIX Flip 2

- Xiaomi CIVI 5 Pro

- Redmi K80

- Redmi Turbo 4 Pro

- Redmi Turbo 4

Máy tính bảng:

- Xiaomi Pad 7 Ultra

- Xiaomi Pad 7S Pro 12.4

- Xiaomi Pad 7 Pro

- Xiaomi Pad 7

- Redmi K Pad

Đồng hồ thông minh:

- Xiaomi Watch S4 Sport

- Xiaomi Watch S4

- Xiaomi Watch S4 eSIM (và phiên bản Kỷ niệm 15 năm)

- Xiaomi Watch S4 (41mm)

TV:

- Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

- Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED

- Dòng Xiaomi TV S Mini LED 2025

Thông báo phát hành của Xiaomi.

Lộ trình cập nhật toàn cầu

Người dùng tại các thị trường quốc tế cũng không phải chờ đợi lâu. Xiaomi đã bắt đầu "khởi động" quá trình triển khai HyperOS 3 toàn cầu vào đầu tuần này, với hai thiết bị tiên phong là Xiaomi 15T và 15T Pro.

Theo lịch trình chính thức, bản cập nhật dự kiến sẽ được mở rộng đến hơn một chục thiết bị khác ngay trong tháng tới. Nếu bạn đang ở khu vực được hỗ trợ, hãy kiểm tra cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật hệ thống.