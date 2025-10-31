Danh sách iPhone tốt nhất năm 2025 theo chuyên gia

Dòng iPhone 17 mới và iPhone Air mỏng nhẹ của Apple hiện đã có mặt tại các cửa hàng trên toàn thế giới. Những chiếc điện thoại mới này thay thế dòng iPhone 16, trở thành những mẫu flagship hàng đầu. Các chuyên gia Cnet đã thử nghiệm và đánh giá chúng, chọn ra danh sách những chiếc iPhone tốt nhất.

iPhone tốt nhất năm 2025 - iPhone 17

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Với iPhone 17, Apple đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro. Chiếc iPhone 17 sở hữu nhiều tính năng camera tương tự như iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, chẳng hạn như Dual Capture và Center Stage; màn hình của iPhone 17 cũng đã có tốc độ làm mới thay đổi thích ứng từ 1-120Hz.

iPhone 17.

Việc hỗ trợ iOS 26 trên toàn bộ dòng iPhone 17 đồng nghĩa với việc iFan có thể truy cập các tính năng phần mềm mới nhất của Apple như dịch trực tiếp, sàng lọc cuộc gọi thông minh.

iPhone cao cấp tốt nhất - iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 34,99 triệu đồng

Chủ nhân của iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro sẽ bị mê hoặc bởi thiết kế mới mẻ, táo bạo của chúng. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với những năm tháng Apple vẫn trung thành với khung titan đơn giản. Cụm camera vuông vức của các mẫu iPhone Pro trước đây giờ đây đã được Apple mở rộng. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng có nhiều màu sắc hơn -- đặc biệt là màu cam vũ trụ.

iPhone 17 Pro.

Ngay cả sau một ngày sử dụng liên tục, pin của iPhone 17 Pro Max vẫn còn 22% hoặc hơn. iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin tốt nhất trong số tất cả các điện thoại được CNET thử nghiệm.

Điện thoại mỏng đẹp nhất - iPhone Air

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

iPhone Air là sự đổi mới tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có vẻ ngoài và cảm giác khác biệt hoàn toàn so với hầu hết các thiết bị khác trên thị trường. iPhone Air cực nhẹ và mỏng, chỉ dày 5,6mm và nặng 165 gram.

iPhone Air.

Nếu lo lắng về độ bền, các yếu tố thiết kế như khung titan, mặt trước bằng Ceramic Shield 2 và mặt sau bằng Ceramic Shield sẽ giúp máy không bị cong vênh khi bỏ vào túi. Màn hình lớn 6,5 inch giúp cầm nắm thoải mái và xem video hay chơi game dễ dàng.

iPhone giá rẻ tốt nhất - iPhone 16E

Giá bán từ: 15,59 triệu đồng

iPhone 16E kết hợp các bộ phận và tính năng từ những chiếc điện thoại trước đó để tạo ra một chiếc iPhone "mới". Thiết kế và màn hình của máy tương tự như iPhone 14. Bộ vi xử lý A18 của iPhone 16e giống với iPhone 16.

iPhone 16E.

Nếu bạn đang sở hữu iPhone SE, iPhone 11 hoặc các đời iPhone cũ hơn, iPhone 16E sẽ là một nâng cấp đáng giá về mọi mặt, từ camera đến thời lượng pin. Đây cũng là một chiếc điện thoại tốt cho những người dùng Android muốn chuyển sang dùng điện thoại Apple.

iPhone giảm giá tốt nhất - iPhone 16

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Khi thử nghiệm iPhone 16 và iPhone 16 Plus, các chuyên gia Cnet đã thực sự ấn tượng với các tính năng chụp ảnh, nút Hành động tiện lợi và thiết kế tinh tế. Và mặc dù iPhone 17 là một lựa chọn khá hời, bạn vẫn có thể mua iPhone 16 với giá rẻ hơn.

iPhone 16.

Theo các chuyên gia, iPhone 16 và iPhone 16 Plus là những lựa chọn hàng đầu cho người hâm mộ Apple. Việc hỗ trợ Apple Intelligence đồng nghĩa với việc cặp iPhone này sẵn sàng cho tương lai trong nhiều năm tới. Ngoài kích thước (màn hình 6,1 inch trên iPhone 16, màn hình 6,7 inch trên iPhone 16 Plus), dung lượng pin và giá bán, iPhone 16 và iPhone 16 Plus giống hệt nhau về mọi mặt.