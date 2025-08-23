Xiaomi Mix Flip 2 ra mắt phiên bản giới hạn đính kim cương, giá 25,7 triệu đồng

Vào tháng 6 vừa qua, Xiaomi đã giới thiệu Mix Flip 2, chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên trên thế giới trang bị chipset Snapdragon 8 Elite. Kể từ khi ra mắt, thiết bị đã có mặt trên thị trường với bốn màu sắc: trắng, tím, xanh lá cây và vàng.

Xiaomi Mix Flip 2 Diamond Limited Edition ra mắt

Theo Gizmochina, Xiaomi vừa công bố phiên bản đặc biệt của Mix Flip 2, mang tên Diamond Limited Edition. Sản phẩm này kết hợp giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo như trang sức và công nghệ màn hình gập tiên tiến.

Xiaomi Mix Flip 2 Diamond Limited Edition có giá 6.999 Nhân dân tệ (khoảng 25,7 triệu đồng) và chỉ có một cấu hình duy nhất với RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB. Phiên bản này có hai màu chủ đề: Đỏ Anh Đào và Trắng Băng Giá. Điểm nhấn nổi bật là khung viền giữa, được đính một viên kim cương nhân tạo cắt theo kiểu Cupid, đã được chứng nhận bởi NGTC.

Mặt sau của máy được làm từ da Kona vân cá sấu, kèm theo logo Xiaomi bằng kim loại, tạo cảm giác sang trọng. Người mua cũng sẽ nhận được hộp quà tặng tùy chỉnh, bao gồm hộp bảo vệ xoay, chuỗi ngọc trai nhiều kích cỡ và túi đựng họa tiết.

Về mặt phần cứng, phiên bản giới hạn này có cấu hình tương tự như Xiaomi Mix Flip 2 tiêu chuẩn. Máy sở hữu màn hình trong 6,86 inch và màn hình ngoài 4,01 inch, tương thích với hơn 500 ứng dụng. Cả hai tấm nền đều có độ phân giải 1,5K, mật độ điểm ảnh 460 PPI, độ sáng tối đa 3200 nits và tần số quét 120Hz.

Thiết bị được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite, kết hợp với pin 5.165 mAh hỗ trợ sạc có dây 67W và sạc không dây 50W. Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu cảm biến chính Leica 50MP, ống kính góc siêu rộng Leica 50MP và camera trước 32MP.