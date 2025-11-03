Windows 11 thêm tính năng nhỏ nhưng “chạm” đúng nhu cầu người dùng

Microsoft vừa giới thiệu tính năng mới trên Windows 11 giúp người dùng chia sẻ âm thanh từ PC với hai thiết bị Bluetooth cùng lúc. Được gọi là Shared Audio, tính năng này sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy (LE) Audio giúp phát sóng âm thanh đến hai thiết bị mà không cần bộ chia hay thiết lập phức tạp.

Microsoft giải quyết nỗi khổ “chia tai nghe” bằng bản cập nhật mới.

Hiện tại, tính năng này có mặt trong bản dựng Windows 11 Insider Preview (26220.7051) dành cho Kênh Dev và Beta. Người dùng có thể kết nối bất kỳ hai tai nghe, loa, nút tai hoặc máy trợ thính nào tương thích với Bluetooth LE. Tuy nhiên, tính năng này ban đầu chỉ hỗ trợ trên một số mẫu PC nhất định, bao gồm Surface Laptop 13,8 inch và 15 inch, cũng như Surface Pro 13 inch (mẫu Snapdragon X).

Danh sách các thiết bị tương thích bao gồm các sản phẩm mới nhất hỗ trợ Bluetooth LE Audio như Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3/Buds3 Pro và tai nghe không dây Sony WH-1000XM6. Microsoft cũng cho biết sẽ sớm mở rộng hỗ trợ cho nhiều thiết bị hơn, đánh dấu một bước tiến trong việc triển khai tính năng này ra ngoài bản xem trước.

Khả năng kết nối hai thiết bị Bluetooth cùng lúc mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Giờ đây, người dùng và bạn bè có thể cùng xem phim trên một máy tính xách tay mà không cần đến bộ chia cồng kềnh hay dây cáp rối rắm. Các buổi chơi game hay phát trực tiếp cũng sẽ trở nên mượt mà hơn khi nhiều người có thể cùng nghe âm thanh từ một nguồn.

Shortcut Shared Audio sẽ xuất hiện trong Quick Settings.

Về mặt phần cứng, việc chuyển sang Bluetooth LE Audio mang lại hiệu suất tốt hơn, độ trễ thấp hơn và thời lượng pin được cải thiện cho các thiết bị hỗ trợ.

Nếu muốn thử nghiệm tính năng Shared Audio trên Windows 11, người dùng hãy làm theo các bước sau:

- Kiểm tra khả năng tương thích: Vào Settings > Bluetooth & Devices trên PC để xác minh xem hệ thống có hỗ trợ Bluetooth LE Audio hay không.

- Tham gia chương trình Windows Insider: Để truy cập sớm vào tính năng này, hãy đăng ký PC trên kênh Dev hoặc Beta và cập nhật lên bản dựng 26220.7051.

- Ghép nối hai thiết bị được hỗ trợ: Kết nối hai tai nghe hoặc nút tai hỗ trợ LE Audio và bật shortcut Shared audio trong Quick Settings để bắt đầu trải nghiệm.

Tính năng này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm âm thanh mới mẻ và tiện lợi cho người dùng Windows 11.