Xiaomi 15T đột phá với thiết kế mới, khác biệt rõ rệt so với Redmi K80

Dòng sản phẩm Xiaomi 15T đang được kỳ vọng sẽ ra mắt toàn cầu vào tháng tới, với vai trò là bộ đôi flagship cận cao cấp trong hệ sinh thái smartphone của Xiaomi năm nay. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới đây cho thấy thế hệ 15T sẽ có những thay đổi đáng kể, lần đầu tiên tách biệt rõ ràng khỏi thiết kế của dòng Redmi K-series, vốn chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Theo leaker UnderCat, cả Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro sẽ không còn theo phong cách thiết kế của dòng Redmi K80 series như những năm trước. Trong khi các mẫu Redmi K80, K80 Pro và K80 Ultra đều sở hữu cụm camera tròn ở góc trái mặt lưng, thì Xiaomi 15T series được cho là sẽ sử dụng cụm camera vuông, đặt lệch về góc trái, tương tự như dòng 14T.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ dòng Mi 10T mà Xiaomi phá vỡ truyền thống sử dụng chung khung máy với dòng Redmi K Ultra. Giới quan sát nhận định rằng việc tách biệt thiết kế của 15T series khỏi Redmi K80 có thể xuất phát từ phản hồi không mấy tích cực về thiết kế camera tròn trên dòng K80 tại Trung Quốc. Dường như, Xiaomi muốn định hình dòng 15T như một lựa chọn khác biệt, hướng tới thị trường quốc tế với ngôn ngữ thiết kế cao cấp và hiện đại hơn.

Mặc dù vẫn chia sẻ nhiều điểm chung về phần cứng với Redmi K80 series, việc thay đổi thiết kế camera sẽ giúp Xiaomi 15T series củng cố hình ảnh như một sản phẩm toàn cầu, mang dấu ấn riêng thay vì chỉ là phiên bản đổi tên của dòng Redmi K series. Đây có thể được xem là một bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của dòng T trong dải sản phẩm của hãng.