2025 PN7 - “Mặt Trăng bí mật” của Trái Đất suốt nhiều thập kỷ

Đây là hành tinh tự nhiên lớn nhất và gần gũi nhất với chúng ta, và thật khó để tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu Trái Đất không còn Mặt Trăng. Tuy nhiên, Mặt Trăng hiện tại không phải là mặt trăng duy nhất của hành tinh chúng ta. Trên thực tế, Trái Đất đã từng có một mặt trăng thứ hai, trong đó các nhà khoa học gần đây đã xác định được một “tiểu Mặt Trăng” mang tên 2025 PN7, đã tồn tại trong quỹ đạo của chúng ta gần 60 năm.

“Mặt Trăng thứ hai” của Trái Đất vừa được xác nhận.

Theo một nghiên cứu mới được công bố bởi Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ, tiểu hành tinh 2025 PN7 đang di chuyển theo quỹ đạo quanh Trái Đất. Nếu thông tin này chính xác, PN7 đã âm thầm lượn lờ quanh hành tinh của chúng ta từ những năm 1960. Tuy nhiên, khác với Mặt Trăng, PN7 không phải là một hành tinh thực sự. Thực tế, tiểu hành tinh này quay quanh Mặt Trời như các thiên thể khác, nhưng do quỹ đạo của nó gần giống với Trái Đất, nên nó có vẻ như đang “theo dõi” chúng ta.

PN7 được phân loại là một “bán mặt trăng”, một loại thiên thể hiếm gặp. Hiện tại, có khoảng 8 tiểu hành tinh tương tự đang ở gần Trái Đất. Tiểu hành tinh này được phát hiện bởi các nhà thiên văn học tại Đại học Hawaii (Mỹ) trong một cuộc khảo sát bầu trời đêm. Một nhà nghiên cứu đã tình cờ phát hiện ra một chấm sáng di chuyển ngược chiều các ngôi sao, và sau khi theo dõi, họ đã yêu cầu NASA xác nhận thông tin, dẫn đến việc PN7 được đưa vào cơ sở dữ liệu chính thức của NASA.

Tiểu hành tinh quay quanh ta suốt từ thập niên 1960.

Mặc dù nghe có vẻ đáng sợ khi có một tiểu hành tinh gần Trái Đất, nhưng PN7 hoàn toàn vô hại. Kích thước của nó chỉ khoảng 18 đến 36 mét, tương đương với một ngôi nhà nhỏ, và khoảng cách giữa PN7 và Trái Đất dao động từ 4 đến 17 triệu km. Trong khi có những tiểu hành tinh có khả năng gây hại cho Trái Đất, PN7 không nằm trong danh sách nguy hiểm. Khả năng tiểu hành tinh này tiếp cận gần chúng ta là rất thấp.

Dự kiến, PN7 sẽ tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo quanh Mặt Trời cho đến khoảng năm 2083, trước khi quỹ đạo của nó đưa nó đến một vị trí chưa được biết đến.