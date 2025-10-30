Pin 7.500mAh của Xiaomi 17 Pro Max "bá đạo" cỡ nào?

Các kết quả kiểm tra về thời lượng pin và tốc độ sạc chi tiết của "bom tấn" Xiaomi 17 Pro Max vừa được công bố, mang đến một bức tranh trái ngược đầy thú vị: Khi một thời lượng pin gần như vô đối nhưng tốc độ sạc lại có chút không đạt kỳ vọng!

Sức mạnh về pin và sạc của Xiaomi 17 Pro Max đã được chứng minh thực tế.

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã trang bị cho 17 Pro Max một viên pin khổng lồ 7.500mAh. Theo bài kiểm tra, nó đã được tận dụng một cách xuất sắc, đạt được Tổng điểm sử dụng tích cực (Active Use Score) lên đến 20 giờ 50 phút. Con số này "đè bẹp" hoàn toàn các đối thủ trong bảng so sánh, bỏ xa chiếc Xiaomi 15T Pro (16 giờ 24 phút) và cả iPhone 17 Pro Max (17 giờ 58 phút).

Đi sâu vào chi tiết, chiếc flagship này cho thấy sức bền đáng kinh ngạc khi có thể đàm thoại liên tục trong 40 giờ 18 phút và phát video trong 29 giờ liên tục.

Xiaomi 17 Pro Max bỏ xa các đối thủ flagship trên thị trường về thời lượng sử dụng.

Tuy nhiên, niềm vui này có phần giảm bớt khi chuyển sang bài kiểm tra sạc. Với viên pin 7.500mAh, việc sạc nhanh là một thách thức lớn. Mặc dù được trang bị sạc HyperCharge 100W, Xiaomi 17 Pro Max cần 1 giờ 2 phút để sạc đầy từ 0-100%.

Trong bài kiểm tra sạc nhanh 30 phút, 17 Pro Max chỉ đạt được 75% pin. Kết quả này, dù vẫn rất nhanh, nhưng lại xếp sau "đàn em" Xiaomi 15T Pro (đạt 87% trong 30 phút với pin 5.500mAh). Rõ ràng, người dùng sẽ phải đánh đổi việc chấp nhận sạc chậm hơn một chút để có được thời lượng pin "trâu bò" vượt trội.