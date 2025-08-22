Xiaomi ra mắt smartphone pin 7.000 mAh mỏng hơn cả iPhone 16 Pro Max

Điều khiến nhiều người bất ngờ về Redmi Note 15 Pro nằm ở chỗ, mặc dù sở hữu viên pin khủng 7.000 mAh nhưng chiếc điện thoại này chỉ dày 7,8mm, tức là mỏng hơn cả iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra vốn đều dày khoảng 8,2mm. Với trọng lượng chỉ 210 gram, Redmi Note 15 Pro nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu điện thoại cao cấp hiện nay, trong khi vẫn trang bị màn hình lớn OLED 6,83 inch.

Mức giá 5,28 triệu đồng khiến người dùng ngạc nhiên với Redmi Note 15 Pro.

Xiaomi chưa công bố rõ liệu chiếc điện thoại này sử dụng công nghệ pin silicon-carbon mới hay không, tuy nhiên việc tích hợp viên pin 7.000 mAh vào một thân máy mỏng nhẹ hơn Galaxy S25 Ultra (chỉ có pin 5.000 mAh) là một thành tựu ấn tượng. Theo Xiaomi, công nghệ đóng gói và xếp chồng tiên tiến đã được nâng cấp trên sản phẩm này để tăng dung lượng pin.

Một số thông số kỹ thuật nổi bật về pin của Redmi Note 15 Pro có thể kể đến bao gồm mật độ năng lượng pin đạt 835Wh/L, thời lượng pin lên đến 2 ngày sử dụng, tuổi thọ pin lên đến 5 năm, và hỗ trợ sạc ngược có dây 22,5W cho phép sử dụng như một sạc dự phòng.

Điện thoại sở hữu thỏi pin 7.000 mAh nhưng chỉ mỏng 7,8mm.

Redmi Note 15 Pro mang đến khả năng sạc nhanh 45W, tuy nhiên con số này chậm hơn so với mẫu Redmi Note 15 Pro Plus cao cấp hơn có công suất sạc 90W. Mặc dù có một số lo ngại về việc sạc nhanh có thể gây nguy hiểm, Xiaomi đã phát triển chip quản lý pin Surge G1 giúp theo dõi và quản lý tốc độ sạc, nhiệt độ và tình trạng pin, từ đó tối ưu hóa quá trình sạc và giảm thiểu nhiệt lượng sinh ra.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi Note 15 Pro: - Màn hình OLED 6.8 inch, 120Hz, độ phân giải 1280p, độ sáng tối đa 3.200 nits. - Chip MediaTek Dimensity 7400-Ultra. - Camera chính 50 MP (Sony LYT-600), camera siêu rộng 8 MP, camera macro 2 MP, camera trước 20 MP. - RAM và bộ nhớ trong khởi điểm 8 GB và 256 GB tương ứng. - Tiêu chuẩn chống nước và bụi IP69K. - Pin 7.000 mAh, sạc 45W.

Redmi Note 15 Pro hiện tại chỉ có mặt tại Trung Quốc và chưa rõ liệu Xiaomi có phát hành sản phẩm đến thị trường quốc tế hay không.