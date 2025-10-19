Xếp hạng smartphone màn hình gập tốt nhất năm 2025

Giới chuyên gia đã phải trầm trồ ngạc nhiên trước sự thay đổi của điện thoại màn hình gập trong những năm gần đây. Chất lượng của chúng đã tăng vọt.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sự cải tiến này cũng giống như một con dao hai lưỡi, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều mẫu mã cho người dùng lựa chọn. Điều này có thể khiến việc tìm kiếm các smartphone màn hình gập tốt nhất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dưới đây là top 6 smartphone màn hình gập tốt nhất theo đánh giá từ chuyên trang Tom's Guide.

1. Samsung Galaxy Flip 7

Giá bán từ: 26,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip 7.

Với những nâng cấp lớn hơn so với những năm trước, Galaxy Z Flip 7 là chiếc điện thoại màn hình gập tốt nhất năm nay với những nâng cấp lớn hơn như màn hình ngoài lớn hơn, trải nghiệm AI đa phương thức, thời lượng pin dài hơn và hỗ trợ Samsung DeX. Chưa hết, sản phẩm còn hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, lên tới 7 năm, giúp chủ nhân yên tâm sử dụng.

2. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 43,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 7.

Không chỉ được lột xác hoàn toàn với thiết kế mỏng nhẹ, Galaxy Z Fold 7 còn sở hữu camera siêu đỉnh với camera chính 200MP hoàn toàn mới. Ngoài ra, con chip bên trong cũng cực mạnh mẽ - Qualcomm Snapdragon 8 Elite; kết hợp với RAM 12GB, cung cấp hiệu năng đáng gờm, không thua kém flagship nào.

3. Google Pixel 10 Pro Fold

Giá bán từ: 47,49 triệu đồng

Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10 Pro Fold là một chiếc điện thoại gập mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Chiếc smartphone màn hình gập này đi kèm nhiều tính năng AI hơn, giúp chỉnh sửa ảnh dễ dàng như một chuyên gia và thiết kế mới bền bỉ. Khả năng nhiếp ảnh của máy cũng đáng nể với thiết lập 48MP + 10.5 + 10.8 MP, đáp ứng mọi nhu cầu sáng tạo của người dùng.

4. Motorola Razr 60 Ultra (2025)

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Motorola Razr Ultra (2025).

Dòng sản phẩm điện thoại gập của Motorola tiếp tục được mở rộng trong năm nay với sự bổ sung của Motorola Razr 60 Ultra 2025. Mặc dù có giá cao hơn so với các mẫu trước nhưng máy lại được trang bị pin dung lượng lớn - 4700 mAh, chip hàng đầu - Snapdragon 8 Elite và các công cụ Moto AI, chính thức đưa sản phẩm vào cuộc đua AI.

5. Motorola Razr 60 (2025)

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Motorola Razr 2025.

Mẫu điện thoại năm nay tiếp tục chứng minh là chiếc điện thoại màn hình gập giá rẻ tốt nhất hiện nay. Theo đó, Motorola Razr 2025 được nâng cấp phần cứng như thường lệ, vẫn giữ nguyên mức giá phải chăng như trước. Hiện tại, sản phẩm đã về nước theo đường xách tay, giá bán cũng rất cạnh tranh. Đáng chú ý, cặp camera sau kép 50MP + 13MP sẽ giúp chủ nhân thỏa mãn mọi yêu cầu chụp ảnh.

6. OnePlus Open

Giá bán từ: 36,89 triệu đồng

OnePlus Open.

Dù đã gần hai năm tuổi, OnePlus Open vẫn xử lý đa nhiệm tốt hơn nhiều điện thoại màn hình gập khác nhờ Open Canvas. Một khi đã trải nghiệm, bạn sẽ không thể quay lại bất kỳ điện thoại nào khác. OnePlus tích hợp cho sản phẩm của mình 3 camera sau cực mạnh, chất lượng 48MP + 64MP + 48MP, con chip Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 cũng sẵn sàng chơi tốt mọi tựa game phổ biến nhất.