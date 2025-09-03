Galaxy Z Fold 7 = iPhone 16 Pro + iPad Mini 7?

Mới đây, các chuyên gia đánh giá công nghệ Tom's Guide đã tiến hành đánh giá để xem Galaxy Z Fold 7 có thể thay thế cả iPhone 16 Pro và iPad Mini 7 hay không.

Hiện tại, Galaxy Z Fold 7 là một chiếc flagship (có giá bán từ 43,99 triệu đồng) và là nhà vô địch về điện thoại màn hình gập tốt nhất. iPhone 16 Pro có giá từ 24,99 triệu đồng (bản 128GB) trong khi iPad Mini 7 có giá khởi điểm 11,79 triệu đồng cho bản Wifi 128GB.

iPhone 16 Pro, iPad Mini 7 và Galaxy Z Fold 7.

Chuyên gia đã sử dụng Galaxy Z Fold 7 để làm thiết bị di động hàng ngày cho mọi thứ, vừa là trung tâm làm việc vừa là máy chơi game. Liệu sản phẩm này có thực sự làm được tất cả mọi thứ hay chỉ đang cố gắng làm quá nhiều thứ?

Thiết kế

Một trong những điều khiến người dùng ngần ngại mua điện thoại màn hình gập là chúng khá cồng kềnh với màn hình ngoài khá bất tiện. Galaxy Fold 7 đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Bạn thực sự phải cầm điện thoại trên tay mới cảm nhận được độ mỏng và nhẹ của máy.

Galaxy Z Fold 7 khi gập lại.

Điều đáng chú ý hơn nữa là smartphone dễ dàng mang theo như iPhone 16 Pro trong khi vẫn chứa được màn hình ngoài 6,5 inch lớn hơn và màn hình gập 8 inch đồ sộ bên trong. Khi mở ra, thiết bị chỉ mỏng 4,2mm, gần bằng một nửa chiếc iPhone và vẫn có thể nhét vừa cổng USB-C ở phía dưới.

So với Galaxy Z Fold 5, đây là một bước tiến vượt bậc. Khi đó, Galaxy Z Fold 5 còn khá dày, ngay cả khi gập lại. Màn hình ngoài hẹp cũng là một điểm trừ của Galaxy Z Fold 7, khiến việc gõ phím trở nên chật chội và bất tiện.

Với Galaxy Z Fold 7, người dùng có thể làm mọi thứ như trên iPhone từ màn hình ngoài mà không cần phải mở ra. So với iPad Mini 7, điểm khác biệt thực sự nằm ở sự tiện lợi. Với Galaxy Z Fold 7, chủ nhân có thể trải nghiệm màn hình lớn khi cần, sau đó gập lại và chuyển ngay sang chế độ điện thoại. Khi dùng xong, chiếc điện thoại màn hình gập có thể để gọn vào túi, đây là điều iPad Mini không làm được.

Mặc dù có giá khá cao, thiết kế nâng cấp của Galaxy Z Fold 7 vẫn là một điểm cộng lớn.

Galaxy Z Fold 7 có quá mỏng manh không?

Với khung mỏng hơn, vuông vắn hơn, Galaxy Z Fold 7 sẽ hơi cấn tay sau một thời gian sử dụng.

Thứ hai, chiếc điện thoại này khá mỏng manh, vừa có thiết kế gần như toàn màn hình. Độ mỏng quá mức khiến chúng càng trở nên mong manh hơn.

Màn hình lớn tuyệt đẹp khi mở ra đồng nghĩa với việc bề mặt màn hình dễ bị hư hại hơn nếu chẳng may rơi xuống đất, điều này khiến không ít người dùng lo lắng. Do đó, người dùng nên sử dụng thêm ốp lưng cho thiết bị.

Đa nhiệm và năng suất

Qua đánh giá, Galaxy Z Fold 7 hữu ích hơn nhiều trong việc đa nhiệm và năng suất so với iPhone 16 Pro. Ngay cả khi không mở ra, chiều cao từ màn hình ngoài còn cho phép chạy hai ứng dụng xếp chồng theo chiều dọc và người dùng có thể thay đổi kích thước của chúng theo mong muốn.

Galaxy Z Fold 7 cho cảm giác khá mỏng.

Galaxy Z Fold 7 hoàn hảo để nhanh chóng tham chiếu đến một ứng dụng khác hoặc thực hiện tìm kiếm nhanh trên Google mà không cần chuyển đổi qua lại.

Mọi thứ càng ấn tượng hơn với màn hình 8 inch và khi chạy 2 ứng dụng cạnh nhau, Galaxy Z Fold 7 giống như một chiếc PC mini thực thụ cho rất nhiều tác vụ. Người dùng có thể mở Chrome bên cạnh các ứng dụng như Google Maps để xem menu, soạn email trong khi tham chiếu các liên kết trực tuyến.

Sự so sánh trở nên thú vị hơn một chút khi đặt Galaxy Z Fold 7 cạnh iPad Mini. Nhìn chung, iPad Mini có lợi thế hơn với màn hình 8,3 inch lớn hơn, thực sự phù hợp cho các ứng dụng đơn lẻ và hai ứng dụng cùng lúc. Người dùng có thể xem nhiều nội dung hơn trên màn hình, đặc biệt là với các trang web có nhiều văn bản.

Trên lý thuyết, màn hình 8 inch của Galaxy Z Fold 7 không nhỏ hơn đáng kể so với iPad mini nhưng tỷ lệ khung hình vuông vức của máy sẽ tạo cảm giác chật chội hơn. Mặc dù Galaxy Z Fold 7 có thể chạy tối đa ba ứng dụng cùng lúc ở chế độ chia đôi màn hình nhưng cả hai hướng đều không hữu ích cho năng suất làm việc.

Không hỗ trợ S Pen

Với người dùng chuyên nghiệp, iPad Mini 7 có thể nhanh chóng chỉnh sửa ảnh trong Lightroom. Chúng cung cấp nhiều không gian màn hình để xem chi tiết và đây là kích thước hoàn hảo để sử dụng với bút Apple Pen.

Đáng tiếc, Samsung ngừng hỗ trợ S Pen trong năm nay, không còn tương thích với Galaxy Z Fold 7.

Trai nghiệm tuyệt vời khi đọc sách lúc di chuyển

Ngay cả khi gập màn hình, Galaxy Z Fold 7 vẫn cho trải nghiệm đọc tốt hơn iPhone và khi mở ra, cảm giác gần tương đương với iPad Mini.

Khi gập lại, Galaxy Z Fold 7 cũng cho cảm giác giống một cuốn sách. Trải nghiệm cầm điện thoại bằng một tay cũng thoải mái hơn so với khi cầm iPad Mini.

Chơi game tuyệt vời

Đối với những tựa game thông thường như Solitaire hay Fallout Shelter, Galaxy Z Fold 7 cho trải nghiệm thú vị hơn nhiều so với iPhone 16 Pro. Màn hình đủ lớn để mang lại trải nghiệm nhập vai hơn nhưng vẫn đủ nhỏ để dễ dàng mang theo. Phần đặc biệt chính là: trình giả lập. Game thủ có thể cài đặt FullRoid và tải một số trò chơi Pokémon trên máy chơi game mini yêu thích của mình.

Galaxy Z Fold 7 (trái) và iPad Mini 7 (phải).

Tuy nhiên, khi mở những tựa game phức tạp hơn như Civilization VI, đó là lúc tỷ lệ khung hình lớn hơn và rộng hơn của iPad Mini phát huy sức mạnh. Màn hình của Galaxy Z Fold 7 quá chật chội.

Chế độ xem toàn màn hình hơi kỳ lạ

Thêm vào đó, việc xem nội dung trên Galaxy Z Fold 7 cho trải nghiệm chưa "đã". Màn hình vuông vức của máy đồng nghĩa với việc hầu hết các chương trình và phim đều có các thanh đen ở trên và dưới. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thoải mái xem nội dung bằng màn hình ngoài.

Camera đa năng

So với iPhone 16 Pro (có 3 camera sau 48MP + 48MP + 12MP), Galaxy Z Fold 7 có thiết lập ba camera xịn hơn: Camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP với zoom quang 3x.

Ảnh và video có chất lượng tốt, gần bằng iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, khả năng zoom 5x của iPhone 16 Pro vẫn "đỉnh" hơn vì khả năng zoom quang học rộng hơn.

Galaxy Z Fold 7 chụp ảnh cực xịn.

Khả năng zoom kỹ thuật số 10x và 30x của Galaxy Z Fold 7 cũng ấn tượng nhưng kết quả chưa đẹp. Ảnh chụp ban ngày khá ổn, tệ hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 7 thực sự vượt trội ở khả năng chụp ảnh selfie. Camera bên trong tốt ngang iPhone 16 Pro.

Các tính năng AI vô song

Sức mạnh AI của Samsung là có thật. Tốc độ truy cập Gemini ngay từ biểu tượng màn hình chính của Galaxy Z Fold 7 rất nhanh. Ngược lại, Siri trên iPhone không thể sánh bằng.

Kết luận

Rõ ràng, Galaxy Z Fold 7 hoàn toàn có thể thay thế iPhone 16 Pro. Về hầu hết mọi mặt, Galaxy Z Fold 7 đều ngang hoặc vượt trội hơn điện thoại màn hình phẳng. Khi sử dụng, người dùng sẽ có được trải nghiệm màn hình lớn nhưng không quá cồng kềnh.

Galaxy Z Fold 7.

Tất nhiên, với giá trên 40 triệu đồng, Galaxy Z Fold 7 khá "chát". Chúng chưa thể thay thế hoàn toàn chiếc iPad Mini. Màn hình bên trong rất đẹp và hoàn hảo cho các tác vụ nhưng tỷ lệ khung hình vuông vức và khả năng đa nhiệm hạn chế khiến máy không thể đáp ứng nhu cầu làm việc nặng của nhiều người và không thú vị khi xem phim và chương trình.

Các chuyên gia kỳ vọng, smartphone màn hình gập ba hoặc màn hình cuộn giá phải chăng sẽ đáp ứng được nhu cầu "tất cả trong một" của người dùng.