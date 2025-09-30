Rò rỉ hình ảnh Galaxy Z TriFold cho thấy khả năng zoom 100x

Samsung sẽ sớm ra mắt smartphone gập ba đầu tiên

Chiếc điện thoại màn hình gập mới nhất của Samsung, Galaxy Z Fold7, đã gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ nhưng bền bỉ, cùng với camera được nâng cấp đáng kể với cảm biến chính 200MP, cho khả năng chụp ảnh chi tiết trong điều kiện ánh sáng tốt. Tuy nhiên, khả năng zoom của Z Fold7 vẫn còn hạn chế so với chiếc flagship giá rẻ hơn, Galaxy S25 Ultra.

Dự kiến, điều này sẽ thay đổi với sự ra mắt của Galaxy Z TriFold. Hình ảnh rò rỉ từ các tài khoản @TechHighest và @evowizz trên mạng xã hội X đã tiết lộ một loạt hình ảnh động, làm nổi bật giao diện và các tính năng đa nhiệm của TriFold, như kéo ứng dụng qua các bảng điều khiển và hỗ trợ DeX để sử dụng như máy tính để bàn. Đặc biệt, một hình ảnh động cho thấy tùy chọn zoom lên đến 100x, điều mà chưa có điện thoại màn hình gập nào của Samsung đạt được cho đến nay.

Galaxy Z TriFold sẽ có camera hỗ trợ zoom 100x

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn cho dòng sản phẩm điện thoại gập của Samsung. Kể từ khi ra mắt Galaxy Z Fold đầu tiên vào năm 2019, các mẫu điện thoại gập của hãng chỉ có khả năng zoom tele 3x, trong khi dòng Galaxy S Ultra lại sở hữu ống kính tele tiềm vọng với khả năng zoom lên đến 100x.

Mặc dù thông tin rò rỉ chưa tiết lộ độ phân giải hoặc tiêu cự của mô-đun kính tiềm vọng, nhưng việc trang bị thiết lập tele kép trên chiếc điện thoại gập ba thế hệ đầu tiên của Samsung sẽ là một thách thức lớn, khi phải giữ được độ mỏng để tránh cồng kềnh khi gập lại.

Galaxy Z TriFold cũng được đồn đoán sẽ trang bị cảm biến chính 200MP, tương tự như Galaxy S25 Ultra, cho thấy Samsung đang nỗ lực đưa dòng sản phẩm gập của mình gần hơn với các flagship tập trung vào camera. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là thông tin rò rỉ chưa được xác nhận, và Samsung vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết chính thức nào. Với mức giá dự kiến trên 2.000 USD (khoảng 52,8 triệu đồng), kỳ vọng từ người tiêu dùng sẽ rất cao.

Sự kiện ra mắt Galaxy Z TriFold dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, nơi Samsung có thể chính thức giới thiệu chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình. Đến lúc đó, những thông tin rò rỉ đã tạo ra sự háo hức, đặc biệt là đối với những tín đồ yêu thích nhiếp ảnh trên smartphone.