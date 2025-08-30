Vì sao iPhone Fold được chờ đợi bất chấp Galaxy Z Fold7 đang "rất tốt"

CEO Greg Joswiak từng khẳng định rằng Apple sẽ không tham gia vào bất kỳ thị trường nào nếu không thể cung cấp sản phẩm tốt nhất. Điều này đã được chứng minh qua các sản phẩm như iPod và iPhone. Vì vậy, sự quan tâm đối với chiếc iPhone màn hình gập sắp ra mắt của Apple là điều dễ hiểu.

iPhone Fold dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm sau.

Thành công của Apple trong lĩnh vực máy nghe nhạc MP3 và smartphone đến từ việc thị trường này có nhiều đối thủ không thể sánh kịp về thiết kế và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, thị trường smartphone gập lại khác, vốn hiện đang do Samsung và Google thống trị nhờ những sản phẩm đã được tinh chỉnh một cách kỹ lưỡng. Điển hình là chiếc Pixel 10 Pro Fold mới ra mắt, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên đạt tiêu chuẩn IP68 về khả năng chống bụi và nước.

Mặc dù không có gì chắc chắn về sự thống trị của Apple trong phân khúc này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy iPhone gập của họ có thể tạo ra sự khác biệt. Một trong những thách thức lớn nhất của smartphone gập là nếp nhăn tại điểm uốn. Apple đang nỗ lực phát triển công nghệ màn hình mới nhằm khắc phục vấn đề này. Theo báo cáo từ ZDNet Hàn Quốc, Apple đã phát triển một công nghệ giúp ngăn ngừa nếp nhăn, và chi tiết này cũng được chuyên gia rò rỉ Ming-chi Kuo xác nhận.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang nỗ lực thiết kế modem không dây của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm. Được gọi là C1, modem mới đã nhận được phản hồi tích cực về khả năng tiết kiệm năng lượng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của modem C2 trên iPhone gập chắc chắn sẽ nhận được nhiều kỳ vọng hơn nữa.

Sản phẩm sẽ cần làm nhiều điều để có thể nhận sự chú ý khi so sánh với Galaxy Z Fold.

Tuy nhiên, giá bán vẫn là một dấu hỏi lớn. Để iPhone màn hình gập thành công, Apple cần tránh chiến lược giá cao như với Vision Pro - sản phẩm đã không thể trở thành hàng phổ thông do mức giá quá cao. Hiện tại, các smartphone gập cao cấp của Google và Samsung có giá từ 1.800 USD đến 2.000 USD. Nếu Apple định giá sản phẩm quá cao, họ có thể mất khách hàng vào tay các đối thủ.

Lịch sử cho thấy Apple không ngại định giá cao khi ra mắt sản phẩm mới, như iPhone đời đầu có giá 499 USD, nhưng nếu công ty có thể giữ giá ở mức hợp lý, cơ hội chiếm lĩnh thị trường sẽ rất lớn.