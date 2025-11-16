Samsung Galaxy Z Flip có đối thủ giá rẻ dùng vi xử lý MediaTek

Hiện, nhiều hãng smartphone đã tham gia vào thị trường điện thoại màn hình gập như Samsung, Honor, Oppo,... Hầu hết đều theo đuổi smartphone gập ngang, trong khi Samsung có dòng Galaxy Z Flip gập dọc khác biệt. Tuy nhiên, giờ đây Galaxy Flip đã có đối thủ khi Motorola tung mẫu smartphone Razr 60 mới.

Motorola Razr 60.

Motorola Razr 60 giữ nguyên phong cách gập vỏ sò quen thuộc của dòng Razr nhưng được tinh chỉnh với ngoại hình mảnh mai hơn và chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn. Sản phẩm sở hữu bản lề titanium cùng mặt lưng da, được quảng cáo là giảm tối đa nếp gấp giữa 2 phần màn hình.

Với màn hình pOLED chuẩn màu Pantone Validated gồm màn chính 6,9 inch và phụ 3,6 inch, thiết bị có thể đạt độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits. Camera 50MP Sony LYTIA được hãng công bố là chuẩn màu nhờ Moto AI giúp tái tạo sắc màu hình ảnh.

Razr 60 có khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP48. Bên trong thiết bị là vi xử lý MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và pin 4.500mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W. Mặt ngoài làm bằng kính cường lực Gorilla Glass Victus tích hợp cảm biến vân tay cạnh bên.

Motorola Razr 60 có giá đề nghị khoảng 19 triệu đồng, rẻ hơn một chút so với Samsung Galaxy Z Flip7 phiên bản cùng RAM/ROM là 8GB/256GB nhưng sử dụng vi xử lý khác là Exynos 2500 (khoảng 24 triệu đồng).