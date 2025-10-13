Galaxy Z Fold7 gặp lỗi sọc màn hình "quái lạ" chưa từng có

"Căn bệnh" sọc màn hình cố hữu trên các thiết bị Samsung dường như chưa có hồi kết và vừa leo thang lên một tầm cao mới khi nạn nhân lần này chính là chiếc flagship màn hình gập Galaxy Z Fold7 vừa ra mắt. Đáng nói hơn, lỗi lần này xuất hiện dưới một hình thức cực kỳ hiếm gặp, khiến cộng đồng công nghệ không khỏi hoang mang.

Galaxy Z Fold7 mới ra mắt của Samsung.

Theo đó, chuyên gia rò rỉ tin Abhishek Yadav mới đây đã đăng tải trên mạng xã hội X về một trường hợp lỗi màn hình vô cùng kỳ lạ trên chiếc Galaxy Z Fold7. Thay vì các đường sọc dọc, mỏng như thường thấy, thiết bị này lại xuất hiện hai đường sọc nằm ngang và có độ dày lớn bất thường trên màn hình gập bên trong. Đây được xem là trường hợp "độc nhất vô nhị" từng được ghi nhận, làm dấy lên nhiều câu hỏi về độ bền của tấm nền OLED thế hệ mới.

Chiếc Galaxy Z Fold7 này mới chỉ ra mắt từ cuối tháng 7/2025, do đó chắc chắn vẫn còn trong thời hạn bảo hành của Samsung. Về lý thuyết, chủ nhân của thiết bị sẽ được hỗ trợ sửa chữa. Tuy nhiên, sự cố này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo lớn rằng điều gì sẽ xảy ra nếu những đường sọc lạ lùng này xuất hiện sau khi đã hết bảo hành?

Lỗi sọc màn hình kì lạ trên một chiếc Galaxy Z Fold7.

Dù không thể loại trừ nguyên nhân do va đập, nhưng lỗi sọc màn hình đã trở thành một vấn đề mang tính hệ thống của ngành công nghiệp. Người tiêu dùng không nên là người phải chịu trách nhiệm cho một lỗi thuộc về phần cứng. Samsung cần phải khẩn trương điều tra trường hợp này một cách nghiêm túc để giữ vững niềm tin của khách hàng.

Thực tế đáng buồn là vấn nạn sọc màn hình của Samsung ngày càng trầm trọng. Gần như mỗi ngày đều có thêm những lời phàn nàn mới trên khắp thế giới. Thậm chí, một "fan ruột" của Samsung, hiện làm việc tại chuyên trang tin tức Sammy Fans, cũng thừa nhận rằng mình từng là nạn nhân của sọc màn hình, khi phải ngậm ngùi "chia tay" cả hai chiếc Galaxy Z Fold3 và Z Fold4 cũng vì những lỗi tương tự.