Galaxy Z Flip8 và Z Fold8 đang được phát triển với thân máy mỏng nhẹ hơn

Samsung dự kiến sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại gập mới, Galaxy Z Flip8 và Galaxy Z Fold8, vào mùa hè năm sau. Theo một báo cáo từ Hàn Quốc, Galaxy Z Flip8 sẽ có thiết kế mỏng và nhẹ hơn ít nhất 10% so với thế hệ trước. Cụ thể, khi mở ra, máy sẽ có độ dày tối đa 6mm, và khi gập lại, độ dày sẽ là 12mm, với trọng lượng khoảng 170g.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Samsung là đạt doanh số cao hơn 10% cho Galaxy Z Flip8 và Fold8 so với các mẫu tiền nhiệm, với kế hoạch bán ra 6,7 triệu chiếc cho hai thiết bị này. Quyết định cải tiến thiết kế của Galaxy Z Flip8 được đưa ra sau khi doanh số của Z Flip7 không đạt kỳ vọng. Điều này là hợp lý, đặc biệt khi các đối thủ từ Trung Quốc đang tập trung vào việc tối ưu hóa độ mỏng và trọng lượng cho các mẫu điện thoại gập của họ.

Ngoài ra, Samsung cũng đang lo ngại về khả năng Apple gia nhập thị trường điện thoại gập vào năm 2026. Mặc dù sự xuất hiện của Apple có thể mở rộng thị phần cho dòng sản phẩm này, nhưng cũng có nguy cơ khiến một số người dùng Samsung chuyển sang iPhone. Vì vậy, việc tăng sức hấp dẫn cho Galaxy Z Flip8 là một trong những chiến lược mà Samsung lựa chọn để giữ chân khách hàng.