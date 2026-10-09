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Vivo Y32 trình làng với pin 8000 mAh, màn hình cực đại

Sự kiện: Điện thoại Vivo

Chiếc smartphone tầm trung - Vivo Y32 đã âm thầm ra mắt với viên pin 8.000 mAh siêu lớn, giá phải chăng và thiết kế siêu đẹp.

Vivo vừa âm thầm đưa mẫu Vivo Y32 lên trang web của hãng tại Bangladesh. Chiếc điện thoại này khác biệt hoàn toàn so với mẫu Vivo Y32 từng ra mắt năm 2021.

Vivo&nbsp;Y32 có pin siêu lớn.

Vivo Y32 có pin siêu lớn.

Về cấu hình, Vivo Y32 mới sở hữu màn hình LCD 6,87 inch với độ phân giải 720x1592 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.300 nit. Máy được trang bị camera chính 50MP, một cảm biến phụ 2MP (có thể là cảm biến đo chiều sâu), camera selfie 8MP và viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W.

2 màu của&nbsp;Vivo&nbsp;Y32.

2 màu của Vivo Y32.

Máy vận hành nhờ vi xử lý Unisoc T7300, kết hợp với tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2 (có thể mở rộng). Cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên.

Vivo Y32 sẽ có hai phiên bản màu sắc là Đỏ Twilight (Twilight Red) và Cam Sunset (Sunset Orange). Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 cũng như IP69, đồng thời chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6.

Hiện tại, giá bán và thời điểm lên kệ của máy vẫn chưa được công bố. Với cấu hình này, dự kiến Vivo Y32 sẽ có giá tầm trung, phù hợp với người dùng phổ thông.

Ra mắt Vivo V80 với pin cực lớn - 7200 mAh, thiết kế "nhái" iPhone
Ra mắt Vivo V80 với pin cực lớn - 7200 mAh, thiết kế "nhái" iPhone

Chiếc smartphone tầm trung - Vivo V80 vừa được chính thức ra mắt với màn hình cực mượt và viên pin siêu to - 7.200mAh.

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Theo Khánh Vy - GSM Arena ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 10:50 AM (GMT+7)
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