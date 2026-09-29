Vivo S2 FE lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 1.5K cực mượt

Cộng đồng công nghệ đang xôn xao trước thông tin rò rỉ về chiếc smartphone tầm trung mới của Vivo mang tên Vivo S2 FE, nổi bật với viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh. Thiết bị này vừa xuất hiện trên danh sách chứng nhận BIS và Geekbench với những thông số ấn tượng, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung cận cao cấp.

Điểm nhấn của vivo S2 FE chính là viên pin khổng lồ, vượt trội hơn so với "người anh em" Vivo S2 ra mắt vào tháng 8 tại Ấn Độ, chỉ sở hữu viên pin 7,050mAh. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 44W, giúp người dùng không phải chờ đợi quá lâu, mặc dù công suất này không quá ấn tượng so với dung lượng pin.

Theo nguồn tin từ tài khoản X Ahsan Kharbai, Vivo S2 FE có thể là phiên bản đổi tên của Vivo V80 Lite 5G từng ra mắt tại Malaysia. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng với thông tin này do tài khoản này chưa có nhiều tiền lệ rò rỉ chính xác.

Vivo S2 FE cũng sở hữu bộ thông số kỹ thuật tương đồng với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng có sự thay đổi về hiệu năng. Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300e, trong khi vivo S2 sử dụng Dimensity 7360 Turbo mạnh mẽ hơn. Mặc dù hiệu năng có phần giảm nhẹ, Dimensity 7300e hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu, kết hợp với viên pin 10.000 mAh sẽ cho thời gian sử dụng bền bỉ.

Các thông số khác của máy cũng rất ấn tượng với màn hình AMOLED 6.83 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt vời. Về khả năng nhiếp ảnh, vivo S2 FE trang bị camera chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 32MP ở mặt trước, cùng cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình.

Về giá bán, nguồn tin cho biết Vivo S2 FE sẽ có mức giá dưới 40,000 INR, tương đương khoảng 416 USD (khoảng 10.2 triệu đồng). Dự kiến, thiết bị sẽ được trình làng cùng dòng vivo V80 vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Mặc dù vivo đã xác nhận sự kiện ra mắt vivo V80, hãng vẫn chưa có thông báo chính thức về sự tồn tại của phiên bản S2 FE. Hãy cùng chờ xem "quái vật pin" này có thực sự xuất hiện hay không!