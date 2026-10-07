Ra mắt Vivo V80 với pin cực lớn - 7200 mAh, thiết kế "nhái" iPhone

Mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng V-series của vivo cuối cùng đã chính thức trình làng. Vivo V80 vừa ra mắt tại Ấn Độ với viên pin dung lượng lớn 7.200mAh, màn hình 6,59 inch nhỏ gọn và hệ thống ba camera sau được tinh chỉnh bởi Zeiss.

Cụ thể, Vivo V80 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 cùng màn hình AMOLED 6,59 inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz, độ phân giải Full-HD+ và độ sáng tối đa đạt mức 5.000 nit.

Vivo V80 có màn hình siêu mượt.

Về khả năng nhiếp ảnh, Vivo V80 sở hữu hệ thống ba camera sau hợp tác cùng Zeiss, bao gồm cảm biến chính Sony LYT 700V 50MP có hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và lấy nét tự động. Máy hỗ trợ quay video chuẩn điện ảnh 4K và quay 4K ở tốc độ 60fps.

Ngoài ra, máy còn có camera tele 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 (hỗ trợ OIS và zoom quang học 3x) cùng camera góc siêu rộng 8MP. Ở mặt trước, điện thoại được trang bị camera góc rộng 50MP có tính năng lấy nét tự động.

Đáng chú ý, thiết kế cụm camera sau của điện thoại có phong cách khá giống iPhone Pro với cụm camera lồi và trải rộng ở mặt sau.

Cụm camera siêu ấn tượng của Vivo V80.

Thiết bị đi kèm viên pin 7.200mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W. Đây là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên được cài sẵn giao diện OriginOS 7 (dựa trên Android 17) ngay khi xuất xưởng.

Ngoài ra, Vivo V80 cũng được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP69, hỗ trợ kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4, GPS, NFC và cả eSIM.

3 màu của Vivo V80.

Tại thị trường Ấn Độ, Vivo cung cấp mẫu smartphone V-series mới này với các tùy chọn màu sắc: Xanh Horizon (Horizon Blue), Đen Stellar (Stellar Black) và Cam (Sunrise Anthem). Máy có thiết kế khung nhôm kết hợp với mặt lưng bằng kính. Thiết bị có độ dày 7,79mm và trọng lượng 210g - khá mỏng và nhẹ.

Về giá bán, Vivo V80 có giá khởi điểm 62.999 Rupee (khoảng 16,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB trong khi các phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB và RAM 8GB/ ROM 512GB có giá lần lượt là 69.999 Rupee (khoảng 18,8 triệu đồng) và 79.999 Rupee (khoảng 21,5 triệu đồng).