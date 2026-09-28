Vivo tung smartphone pin 10.000mAh đầu tiên của hãng, giá không rẻ

Vivo vừa giới thiệu V80 Lite 5G với pin BlueVolt dung lượng 10.000mAh. Theo công bố của hãng, sản phẩm đạt thời lượng hoạt động on-screen liên tục 32 giờ 37 phút và xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời lượng sử dụng này.

V80 Lite 5G được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích 3.8K, hỗ trợ vận hành ở nhiệt độ lên đến 45 độ C. Khi pin còn 1%, trình kéo dài thời lượng pin vẫn duy trì các chức năng quan trọng như cuộc gọi khẩn cấp. Máy cũng hỗ trợ sạc ngược cho thiết bị khác. Theo hãng, thuật toán sạc cùng 6 cơ chế bảo vệ pin giúp dung lượng pin duy trì từ 80% trở lên sau 7 năm sử dụng.

Về độ bền, vivo V80 Lite 5G vượt qua 5 bài kiểm tra và đạt chứng nhận MIL-STD-810H. Máy có khả năng chịu cú rơi từ độ cao 3m xuống thảm, đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69, chịu ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Thiết bị cũng có khả năng chống chịu trước mưa lớn liên tục 24 giờ và 22 loại chất lỏng phổ biến, cùng chuẩn kháng bụi IP6X.

Smartphone này sử dụng màn hình OLED 1.5K kích thước 6,83 inch, độ sáng tối đa 2.000 nits, tần số quét 120Hz và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Máy có viền màn hình 1,35mm, tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 94,47%, cùng ba tùy chọn màu gồm đen, hồng và xanh. Hệ thống âm thanh gồm loa kép và thuật toán tăng cường bass VEQ.

Về camera, V80 Lite 5G có camera chính Sony 50MP và camera selfie góc rộng 32MP HD với góc nhìn 90 độ. Máy hỗ trợ Watermark Check-in Thông minh, tự động ghi thời gian và địa điểm lên ảnh, cùng Xóa vật thể AI để loại bỏ người hoặc vật thể không mong muốn trong ảnh.

Các công cụ AI trên máy gồm Ghi âm và Chuyển văn bản AI, Không gian riêng rư, Office, Chuyển dữ liệu một mhạm và Lắc để chia sẻ nhóm. Trong đó, Ghi âm Và Chuyển văn bản AI có thể chuyển các cuộc họp hoặc bài giảng thành văn bản, còn vivo Office hỗ trợ chuyển tệp giữa các màn hình.

Vivo V80 Lite 5G có hai phiên bản 6GB + 128GB và 6GB + 256GB, giá niêm yết lần lượt 12,99 triệu đồng và 14,99 triệu đồng. Mức giá này không hề rẻ với một smartphone Android vòng V Lite series, ngoại trừ pin "khủng" thì các công nghệ khác đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ Xiaomi hay Realme.