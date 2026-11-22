V80 sở hữu thiết kế mặt lưng với hiệu ứng tinh hà 3D đổi màu theo góc nhìn nhờ công nghệ quang khắc laser holographic. Máy có các tùy chọn màu tím, xanh và xám, khung viền kim loại, kính lưng gia cường và chứng nhận chống rơi vỡ của SGS.

Trong khi đó, V80 FE có các màu vàng, xanh và đen. Máy sử dụng nút bấm kim loại và họa tiết mặt lưng lấy cảm hứng từ những chùm sáng. Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69.

Vivo V80.

Điểm đáng chú ý trên V80 là hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS, với camera siêu tele 50MP hỗ trợ zoom quang 3x, sử dụng cảm biến Sony IMX882, cấu trúc camera tiềm vọng và chống rung quang học OIS. Máy còn có camera chính ZEISS OIS 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V, camera góc siêu rộng và camera selfie nhóm 50MP tự động lấy nét.

Các chế độ chân dung ZEISS trên V80 gồm tiêu cự 85mm với hiệu ứng bokeh Sonnar và tiêu cự 100mm với hiệu ứng bokeh Planar. Hai chế độ này sử dụng tông màu khác nhau, hướng đến việc ghi lại biểu cảm và chi tiết khuôn mặt. Camera trước và sau hỗ trợ quay video 4K 60fps. Máy còn có chế độ Chân dung Flash CCD, kết hợp ánh sáng flash với hiệu ứng mô phỏng ảnh CCD cổ điển.

Vivo V80 FE cũng được trang bị hệ thống camera đồng chế tác ZEISS, gồm camera chính OIS 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V, camera góc siêu rộng ZEISS 50MP và camera selfie nhóm ZEISS 50MP. Camera chính hỗ trợ chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5.

V80 FE có chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS với các mức 23mm, 35mm và 50mm, cùng năm phong cách bokeh gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar. Camera góc siêu rộng ZEISS 50MP có góc nhìn 120 độ và hỗ trợ lấy nét tự động. Máy cũng tích hợp các chế độ mắt cá sáng tạo như Quả cầu pha lê, Tiểu hành tinh và hang thỏ.

Camera trước và sau của V80 FE hỗ trợ quay video 4K. Vòng sáng Aura AI có thể bổ sung ánh sáng cho khuôn mặt trong điều kiện thiếu sáng, trong khi Camera Sáng tạo AI cung cấp các hiệu ứng ánh sáng như nắng mai, rực rỡ và đèn trên cao.

Cả hai mẫu máy đều được trang bị các công cụ chỉnh sửa ảnh AI như Ghép ảnh sticker sáng tạo, Xóa vật thể AI và AI UHD. Riêng Vivo V80 có thêm tính năng Di chuyển ma thuật AI và Mở rộng ảnh AI để hỗ trợ thay đổi bố cục hình ảnh.

Cả hai đều trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K, trong đó V80 hỗ trợ tần số quét 144Hz. Về sức mạnh xử lý, V80 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, viên pin 7.200mAh và sạc nhanh 90W. Trong khi đó, V80 FE dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 7400-Turbo, RAM 8GB, tùy chọn bộ nhớ 128GB hoặc 256GB, viên pin dung lượng 7.000mAh và sạc nhanh 90W.

Giá bán theo từng phiên bản bộ nhớ như sau: