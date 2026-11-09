Vivo Y6k ra mắt: Màn 120Hz, pin 6.500 mAh, giá nhỉnh 6 triệu đồng

Vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone giá rẻ mới mang tên Vivo Y6k, mở rộng dải sản phẩm thuộc dòng Y-series. Sản phẩm này thu hút sự chú ý nhờ vào viên pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét cao và hệ điều hành mới nhất.

Vivo Y6k được trang bị màn hình LCD 6.74 inch với độ phân giải 1.600 x 720 pixel và tần số quét 120Hz. Theo thông tin từ nhà sản xuất, màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 1.200 nits ở chế độ HBM. Thiết kế mặt trước của máy có notch dạng giọt nước chứa camera selfie, trong khi mặt lưng được bố trí hai vòng camera đặt dọc.

Về độ bền, Vivo Y6k đạt chuẩn kháng bụi và nước IP65, cùng chứng nhận chống rơi năm sao từ tổ chức SGS. Kích thước tổng thể của máy là 167.4 x 77.1 x 8.39mm và trọng lượng 209g, với ba tùy chọn màu sắc: xanh dương, trắng và đen.

Sức mạnh của Vivo Y6k đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 với 8 nhân, xung nhịp tối đa 2.4 GHz, đi kèm GPU Mali-G57. Máy được trang bị RAM 6GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2. Đặc biệt, viên pin dung lượng 6.500 mAh hỗ trợ sạc công suất 15W, với khả năng duy trì độ bền và hiệu năng hoạt động lên tới 5 năm.

Về khả năng chụp ảnh, Vivo Y6k sở hữu camera sau 13MP với khẩu độ f/2.2 và camera trước 5MP. Thiết bị chạy hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16. Các tính năng phụ trợ khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên, nhận diện khuôn mặt, cổng điều khiển hồng ngoại, cổng sạc USB Type-C và jack cắm tai nghe 3.5mm. Máy cũng hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.4.

Vivo Y6k có giá niêm yết 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 6,14 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB.