Vivo ra mắt smartphone cận cao cấp có camera zoom 100x, pin 7.200 mAh

Vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại mới mang tên Vivo S60t, bổ sung vào dòng sản phẩm Vivo S60 và Vivo S60e. Sản phẩm này đã xuất hiện trên trang web của hãng với nhiều nâng cấp đáng chú ý về dung lượng pin, công nghệ màn hình và hệ thống camera.

Vivo S60t sở hữu màn hình AMOLED 6.59 inch với độ phân giải 2750 x 1260 pixel, hỗ trợ độ sâu màu 10-bit, dải màu rộng P3 và công nghệ HDR, mang lại khả năng hiển thị màu sắc chính xác và độ tương phản cao.

Với tần số quét lên đến 144Hz, các thao tác cuộn và chuyển cảnh trên màn hình trở nên mượt mà hơn, trong khi tần số lấy mẫu cảm ứng đạt 300Hz ở chế độ chơi game giúp giảm thiểu độ trễ phản hồi.

Thiết kế tối ưu viền màn hình giúp Vivo S60t đạt tỷ lệ hiển thị so với thân máy lên đến 94.7%. Kích thước tổng thể của máy là 157.52 x 74.33 mm, độ mỏng từ 7.79 mm đến 7.92 mm và trọng lượng khoảng 207 gram, thuận tiện cho việc sử dụng bằng một tay.

Vivo S60t được trang bị nền tảng di động Snapdragon 7 Gen 4 từ Qualcomm, đi kèm RAM 12GB và công nghệ mở rộng bộ nhớ RAM ảo lên đến 24GB, giúp cải thiện khả năng đa nhiệm. Thiết bị cũng cung cấp tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 512GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của người dùng.

Điểm nổi bật nhất là viên pin dung lượng 7.200 mAh, vượt trội so với nhiều smartphone hiện nay. Vivo cũng trang bị công nghệ sạc nhanh 90W và tính năng sạc ngược qua cổng USB Type-C.

Về khả năng nhiếp ảnh, Vivo S60t có hệ thống ba camera ở mặt sau, bao gồm camera chính 50 megapixel với chống rung quang học OIS, ống kính góc siêu rộng 8 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel cũng tích hợp OIS, cho phép zoom kỹ thuật số lên đến 100x.

Cả hai camera chính và camera tiềm vọng đều hỗ trợ quay video 4K, trong khi camera selfie 50 megapixel ở mặt trước hỗ trợ tự động lấy nét, nâng cao chất lượng ảnh chụp chân dung và cuộc gọi video.

Máy chạy trên giao diện OriginOS 7 dựa trên Android 17, sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, mang lại tốc độ mở khóa nhanh và độ bảo mật cao. Vivo S60t còn được trang bị hệ thống loa kép stereo, kết nối NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, động cơ rung tuyến tính trục X và cổng hồng ngoại điều khiển từ xa.

Đặc biệt, Vivo S60t đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68 và IP69, giúp thiết bị có khả năng chống chịu tốt trước các tác động từ môi trường như mưa lớn hoặc rơi xuống nước, mang lại sự an tâm cho người dùng.