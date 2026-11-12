Vivo X500 Ultra có thể đánh bật mọi đối thủ nhờ công nghệ camera mới từ Sony

Theo Gizmochina, mẫu điện thoại cao cấp Vivo X500 Ultra hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm phần cứng và máy ảnh. Thiết bị này dự kiến sẽ có những điều chỉnh quan trọng về cấu hình cảm biến nhằm tối ưu hóa khả năng chụp ảnh trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Cụ thể, bản mẫu kỹ thuật của vivo X500 Ultra được trang bị cảm biến chính Sony LYT-L910 với kích thước 1/1.28 inch và độ phân giải 50MP. Đặc biệt, ống kính góc siêu rộng của máy cũng sử dụng cảm biến LYT-L910 này. Trong khi đó, ống kính tiềm vọng HPU sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu phóng quang học.

Nguồn tin cho biết, bản mẫu kỹ thuật của thiết bị đã đạt kết quả cao nhất trong các thử nghiệm cảm biến hình ảnh (CIS) với LYT-L910. Các bài kiểm tra này tập trung vào hiệu suất của cảm biến dựa trên các tiêu chí như độ nhạy sáng, chất lượng hình ảnh, độ nhiễu và dải tương phản động. Mẫu điện thoại này được mô tả là thiết bị duy nhất kết hợp cảm biến kích thước lớn với tính năng HDR toàn cảm biến dựa trên công nghệ LOFIC và DeepPix.

Cảm biến Sony LYT-L910, được công bố vào tháng 6, là cảm biến smartphone đầu tiên của Sony trang bị công nghệ LOFIC. Với độ phân giải 50MP và kích thước điểm ảnh 1.22μm, mỗi điểm ảnh trên LYT-L910 có khả năng tích trữ nhiều điện tích hơn trước khi đạt mức bão hòa. Sony cho biết cảm biến này có thể đạt dải tương phản động lên đến 100dB chỉ trong một lần phơi sáng.

Nhờ vào việc giảm nhiễu đọc và tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ, cảm biến LOFIC giúp cải thiện chi tiết ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời giảm nhiệt độ sinh ra khi quay video 4K 60fps HDR kéo dài. Khả năng xử lý các cảnh ngược sáng hay hoàng hôn cũng được nâng cao.

Việc áp dụng cảm biến này cho cả camera chính và camera góc siêu rộng đánh dấu sự khác biệt so với Vivo X300 Ultra, vốn sử dụng camera chính 200MP kết hợp với camera góc siêu rộng 50MP Sony LYT-818.

Trước đó, Qualcomm đã giới thiệu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vào tháng 9. Dựa trên chu kỳ sản phẩm, Vivo X500 Ultra dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2027.

Hiện tại, Vivo vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về các thông số kỹ thuật cũng như thời điểm trình làng của thiết bị. Nguồn tin rò rỉ cũng chưa đề cập cụ thể mã cảm biến sẽ được sử dụng cho ống kính tiềm vọng 200MP trên Vivo X500 Ultra.