Vivo Y600i ra mắt: Pin 8.000 mAh, màn 120Hz cùng IP69 siêu bền bỉ

Vừa qua, thương hiệu Vivo đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Vivo Y600i. Thiết bị này được định vị trong dòng Y-series, cùng với các phiên bản như Y600 Turbo và Y600 Pro.

Mặc dù không sở hữu dung lượng pin khổng lồ như các phiên bản tiền nhiệm (9.020 mAh hay 10.200 mAh), vivo Y600i vẫn gây ấn tượng mạnh với viên pin 8.000 mAh. Theo thông tin từ hãng, pin của máy có khả năng giữ lại ít nhất 80% dung lượng sau 1.500 chu kỳ sạc, nhờ vào các bài kiểm tra khắc nghiệt tại phòng thí nghiệm.

Với nguồn năng lượng này, người dùng có thể xem video liên tục trong 25 giờ hoặc sử dụng bản đồ trong 16 giờ mà không cần sạc lại. Đặc biệt, Vivo Y600i còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 44W và sạc ngược cho các thiết bị khác.

Mặt trước của máy được trang bị màn hình LCD 6.87 inch với độ phân giải 1592 x 720 pixel và tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Độ sáng tối đa đạt 1,300 nits, cùng với công nghệ làm mờ DC và chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland, giúp hạn chế ánh sáng xanh gây hại.

Vivo Y600i được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2, 6GB RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 2.2, có thể mở rộng lên tới 2TB qua khe cắm thẻ nhớ. Công nghệ gộp RAM cho phép bổ sung thêm tối đa 12GB RAM ảo, nâng cao khả năng đa nhiệm. Thiết bị chạy trên giao diện OriginOS 6, tùy biến từ Android 16.

Hệ thống camera của Vivo Y600i bao gồm cảm biến chính 50MP ở mặt lưng và camera selfie 8MP ở mặt trước, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và gọi video. Các kết nối hiện đại như cảm biến vân tay điện dung, Bluetooth 5.1, hỗ trợ 2 SIM 5G, cổng USB Type-C và mắt hồng ngoại cũng được trang bị đầy đủ.

Đặc biệt, Vivo Y600i đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69, cùng chứng nhận chống rơi vỡ năm sao từ SGS, cho thấy độ bền vượt trội. Hệ thống còn tích hợp tính năng chống gian lận bằng AI, giúp nhận diện các cuộc gọi lừa đảo.

Vivo Y600i sẽ chính thức lên kệ tại Trung Quốc từ ngày 30 tháng 9 với ba màu sắc: Stardust, Sky Blue và Midnight Black. Mức giá niêm yết cho phiên bản 6GB RAM và 256GB bộ nhớ trong là 1.999 Yuan (khoảng 7,6 triệu đồng), một mức giá rất hợp lý cho những ai cần một chiếc điện thoại bền bỉ với pin trâu.

Với những thông số ấn tượng và mức giá phải chăng, Vivo Y600i hứa hẹn sẽ là lựa chọn sáng giá cho người dùng tìm kiếm một thiết bị phụ với pin siêu bền và màn hình lớn.