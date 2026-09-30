Dấu hiệu cảnh báo pin iPhone đã xuống cấp nghiêm trọng, cần thay gấp

Dù công nghệ pin của Apple được tối ưu hóa cùng iOS, giới hạn hóa học khiến các cell pin không thể tránh khỏi quá trình thoái hóa sau các chu kỳ sạc, nhiệt độ môi trường và cường độ sử dụng hàng ngày.

Pin iPhone sẽ thoái hóa sau một thời gian dài sử dụng.

Để tránh tình trạng máy chạy chậm chạp hoặc tắt nguồn bất ngờ, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng sức khỏe của viên pin trực tiếp ngay trong ứng dụng Cài đặt (Settings) của iPhone.

Tại mục Tình trạng pin (Battery Health), Apple sẽ cảnh báo nếu pin rơi vào trạng thái "Bị suy giảm đáng kể" (Significantly Degraded) và khuyến nghị thay mới khi dung lượng tối đa tụt xuống dưới mức 80%. Đáng chú ý, các dòng máy từ iPhone 15 trở lên đã hiển thị số chu kỳ sạc và được thiết kế để duy trì 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ, gấp đôi mức 500 chu kỳ trên thế hệ iPhone 14 trở về trước.

Bên cạnh các thông số hệ thống, người dùng có thể nhận biết pin đã chai khi phải liên tục phụ thuộc vào sạc dự phòng, tỷ lệ phần trăm pin tụt dốc nhanh hoặc máy tự sập nguồn dù lượng pin vẫn còn cách xa mức một chữ số. Hiện tượng thiết bị giật lag khi chơi game, xuất video dung lượng lớn hoặc phát trực tuyến 4K cũng là tín hiệu cho thấy hệ điều hành đang tự bóp hiệu năng để ngăn máy đột ngột tắt nguồn.

Thay thế pin mới giúp iPhone lấy lại hiệu năng.

Một dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khác là tình trạng thân máy nóng lên nhanh chóng dù đang không cắm sạc hoặc hầu như không sử dụng, cho thấy pin đang phải hoạt động quá sức. Đặc biệt, nếu phát hiện pin có hiện tượng phồng làm biến dạng vỏ máy, người dùng cần lập tức ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ của Apple vì đây là sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc theo dõi mức độ tiêu hao pin cũng giúp người dùng cân nhắc tham gia gói bảo hành mở rộng AppleCare. Người dùng có gói đăng ký AppleCare còn hiệu lực sẽ được miễn phí dịch vụ thay pin nếu dung lượng giảm xuống dưới 80%, trong khi mức giá thay thế chính hãng ngoài gói dịch vụ này dao động từ 69 USD đối với mẫu iPhone 6s cho đến 129 USD đối với iPhone 18 Pro Max.