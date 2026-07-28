Vivo ra mắt điện thoại pin 7.200 mAh, màn hình 5.000 nits, camera Zeiss cực khủng

Theo GSMArena, Vivo đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone flagship mới mang tên X300 E. Không chỉ là một bản nâng cấp thông thường, vivo X300 E nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng.

Sản phẩm này được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, từ vi xử lý thế hệ mới đến hệ thống camera hợp tác với thương hiệu nhiếp ảnh danh tiếng Zeiss, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cao cấp. Một trong những điểm nổi bật của vivo X300 E là thiết kế mỏng nhẹ, chỉ dày 7.99mm và nặng 203 gram, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, không nặng tay như nhiều mẫu smartphone pin lớn khác.

Vivo cung cấp ba tùy chọn màu sắc thời thượng cho người dùng: Đen Đêm (Midnight Black), Trắng Ánh Trăng (Moonlight White) và Cam Ánh Dương (Sunlight Orange). Mặt trước của máy được trang bị màn hình OLED 6.59 inch với độ phân giải 1.5K, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và sống động.

Tần số quét lên tới 144Hz giúp trải nghiệm xem phim và chơi game trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình đạt 5,000 nits, cho phép sử dụng ngoài trời mà không lo bị chói.

Vivo X300 E được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1, giúp xử lý mọi tác vụ từ cơ bản đến những tựa game đồ họa nặng. Máy chạy trên giao diện OriginOS 6 tùy biến trên hệ điều hành Android 16, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm năng lượng.

Về khả năng nhiếp ảnh, vivo X300 E không làm người dùng thất vọng với cụm ba camera được tinh chỉnh bởi Zeiss. Camera chính 50MP, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học và ống kính góc siêu rộng 8MP đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh. Camera selfie 50MP với khả năng tự động lấy nét giúp người dùng có những bức ảnh tự sướng hoàn hảo.

Điểm nổi bật nhất của Vivo X300 E là viên pin dung lượng 7.200 mAh, cho phép người dùng thoải mái sử dụng cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc. Công nghệ sạc nhanh 90W giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng. Máy còn được trang bị chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP69, bảo vệ thiết bị an toàn trước mọi tai nạn ẩm ướt.

Hiện tại, Vivo X300 E phiên bản tiêu chuẩn 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá 4.799 Nhân dân tệ (khoảng 18,6 triệu đồng), phiên bản 512GB bộ nhớ trong đi kèm 12GB RAM có giá 5.299 Nhân dân tệ (khoảng 20,6 triệu đồng). Đây thực sự là một mức giá hấp dẫn cho một siêu phẩm hội tụ đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.