Lộ diện smartphone thứ 2 có pin 10.000 mAh của Honor

Theo các báo cáo gần đây, Honor đang phát triển hai mẫu điện thoại mới với pin dung lượng lên tới 10.000 mAh. Mẫu đầu tiên mang tên Power 2, được trang bị chip Dimensity 8500 và dự kiến sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2026.

Mới đây, leaker uy tín Digital Chat Station đã chia sẻ thông tin chi tiết về mẫu điện thoại thứ hai cũng sở hữu pin 10.000 mAh. Theo nguồn tin, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 7 Series và màn hình OLED 6.8 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình của máy sẽ có thiết kế phẳng với các góc bo tròn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, một blogger công nghệ Trung Quốc cũng tiết lộ rằng một viên pin mới dành cho mẫu smartphone Honor X80 đã được cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc phê duyệt. Viên pin này có dung lượng 9.755 mAh, và có khả năng vượt mốc 10.000 mAh. Điều này cho thấy DCS có thể đang đề cập đến Honor X80, mẫu điện thoại dự kiến sẽ kế nhiệm Honor X70 ra mắt vào tháng 7 năm 2025.

Mẫu Honor X70 hiện tại được trang bị pin 8.300 mAh, hỗ trợ sạc có dây và không dây với công suất 80W. Mặc dù chưa có thông tin về khả năng sạc của X80, DCS khẳng định cả Power 2 và X80 đều không hỗ trợ sạc không dây. Nhiều khả năng, X80 sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2026 tại Trung Quốc.